Россия и Таджикистан договорились расширять транспортное сотрудничество Особое внимание на переговорах было уделено цифровизации транспортной отрасли

Россия и Таджикистан намерены активизировать взаимодействие в сфере железнодорожных и автомобильных перевозок, цифровизации транспортных процессов и развития мультимодальных маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ в Telegram-канале в четверг, 11 июня.

Эти вопросы обсудили заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило и министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим в ходе рабочей поездки российской делегации в республику.

Одной из ключевых тем переговоров стала реализация «Дорожной карты» транспортного сотрудничества на 2025–2030 годы. Стороны также рассмотрели перспективы дальнейшего развития транспортной инфраструктуры и расширения грузовых и пассажирских перевозок между двумя странами.

По итогам 2025 года объем железнодорожных грузоперевозок между Россией и Таджикистаном вырос на 18,1% и превысил 2,5 млн тонн. В январе–апреле 2026 года показатель достиг 900,4 тыс. тонн, что на 14,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Положительная динамика отмечается и в пассажирских перевозках. Пассажиропоток между странами увеличился на 29,5%. С 21 июня планируется запуск пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Душанбе - Москва.

Стороны также обсудили обмен разрешениями на грузовые автомобильные перевозки. В настоящее время российским перевозчикам выдано 141 таджикское разрешение. На 2026 год Россия и Таджикистан предварительно обменялись 1200 разрешениями для перевозок в третьи страны и из них.

Особое внимание на переговорах было уделено цифровизации транспортной отрасли. Внедрение навигационных пломб и современных цифровых решений, как ожидается, позволит сократить сроки доставки грузов до 27%.

Россия выразила заинтересованность в развитии альтернативных и мультимодальных маршрутов, а также готовность участвовать в проектах по строительству и модернизации транспортной инфраструктуры Таджикистана.

По итогам встречи стороны договорились развивать мультимодальные перевозки между Россией, Центральной Азией и Китаем, активизировать работу по реализации «Дорожной карты» и расширять сотрудничество в сфере цифровых технологий.