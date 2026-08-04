В учениях задействованы порядка 700 человек, а также около 200 единиц военной техники

Россия и Монголия проводят совместные военные учения «Селенга-2026» В учениях задействованы порядка 700 человек, а также около 200 единиц военной техники

УЛАН-БАТОР (АА) - На территории полевого лагеря вблизи города Эрдэнэт в Монголии состоялось открытие совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2026», сообщили во вторник в Минобороны РФ.

«Совместному российско-монгольскому учению «Селенга-2026» придается особое значение. Оно направлено на борьбу с международным терроризмом и приурочено к 105-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией», - приводят заявление Министерства российские государственные СМИ.

Сообщается, что в церемония приняли участие руководители учений двух стран, а также высокопоставленные представители министерств обороны, вооруженных сил России и Монголии и почетные гости.

По его данным, в учении задействованы подразделения сухопутных войск, воздушно-космических сил и специального назначения двух стран. «В мероприятии примут участие порядка 700 человек, будет задействовано около 200 единиц военной техники», - сказано в сообщении.

В ходе учения будут использоваться беспилотные системы, в том числе квадрокоптеры и FPV-дроны, а также скоростные мотоциклы, багги и другие малогабаритные автомобили с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции, сообщил руководитель учения с российской стороны генерал-майор Владимир Белявский.

В министерстве отметили, что с 2024 года уровень учения поднят с тактического до межвидового.