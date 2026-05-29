Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве АЭС

Nariman Mehdiyev
29 Май 2026•Обновить: 29 Май 2026
Москва и Астана заключили межправительственное соглашение о строительстве первой в Казахстане атомной электростанции. Документ о сотрудничестве в строительстве АЭС подписан в четверг, 28 мая, в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан.
Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.
Согласно этой информации, Путин отметил, что флагманский проект реализуется при участии «Росатома», впервые в республике появится электростанция, построенная по самым современным российским технологиям.
Путин назвал строительство АЭС в Казахстане ключевым совместным проектом в энергетической сфере. Ввод ее в эксплуатацию позволит внести заметный вклад в энергообеспечение Казахстана, указал он. При этом речь идет о создании целой отрасли, включающей среди прочего подготовку кадров для электростанции, добавил он.
«Во время визита стороны одобрили соглашения о параметрах создания АЭС, финансировании за счет российского государственного экспортного кредита» - заявил президент России.
Стоимость проекта может составить около 16,5 млрд долларов, указал глава Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев. «Это достаточно серьезный объем финансирования, который, по договоренности правительства Республики Казахстан с участием Агентства по атомной энергии, будет обеспечен за счет экспортного кредита», - сказал он.
Решение о строительстве первой атомной станции было принято на референдуме в 2024 году, в январе 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству совместно с фондом «Самрук-Казына» разработать долгосрочные планы развития атомной отрасли. Затем было решено построить в Казахстане сразу три АЭС вместо одной и в конечном счете сформировать полноценный ядерный кластер, заявлял Токаев в марте 2025 года