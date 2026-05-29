Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве АЭС Стоимость проекта может составить около 16,5 млрд долларов

Москва и Астана заключили межправительственное соглашение о строительстве первой в Казахстане атомной электростанции. Документ о сотрудничестве в строительстве АЭС подписан в четверг, 28 мая, в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан.

Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

Согласно этой информации, Путин отметил, что флагманский проект реализуется при участии «Росатома», впервые в республике появится электростанция, построенная по самым современным российским технологиям.

Путин назвал строительство АЭС в Казахстане ключевым совместным проектом в энергетической сфере. Ввод ее в эксплуатацию позволит внести заметный вклад в энергообеспечение Казахстана, указал он. При этом речь идет о создании целой отрасли, включающей среди прочего подготовку кадров для электростанции, добавил он.

«Во время визита стороны одобрили соглашения о параметрах создания АЭС, финансировании за счет российского государственного экспортного кредита» - заявил президент России.

Стоимость проекта может составить около 16,5 млрд долларов, указал глава Агентства по ​атомной ​энергии Казахстана ​Алмасадам Саткалиев. «Это ⁠достаточно серьезный объем финансирования, который, по договоренности правительства Республики Казахстан с ​участием Агентства по атомной энергии, будет обеспечен за ​счет экспортного кредита», - сказал он.

Решение о строительстве первой атомной станции было принято на референдуме в 2024 году, в январе 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству совместно с фондом «Самрук-Казына» разработать долгосрочные планы развития атомной отрасли. Затем было решено построить в Казахстане сразу три АЭС вместо одной и в конечном счете сформировать полноценный ядерный кластер, заявлял Токаев в марте 2025 года