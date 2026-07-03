Россия и Германия: конец эпохи особых отношений

Отношения между Германией и Россией на протяжении трех столетий являлись одним из определяющих элементов системы международных отношений в Европе, однако сегодня обе страны фактически оказались по разные стороны крупнейшего политического и военного кризиса на континенте со времен окончания холодной войны.

Сближение РФ и Германии началось при Петре I во время масштабного процесса «вестернизации», а выходцы из германских государств становились главным «мостом» для передачи европейского опыта. При этом история отношений двух стран полна резких поворотов: от многолетнего тесного династического и стратегического союза в XVIII–XIX веках до двух кровопролитных мировых войн в XX веке.



1 августа 1914 года Германия объявила войну России и страны оказались в противоборствующих лагерях. Россия вступила в войну в составе Антанты, а Германия возглавила блок Центральных держав. Однако самой тяжелой страницей в российской истории стала Великая Отечественная война (Восточный фронт Второй мировой войны), начавшаяся 22 июня 1941 года с гитлеровского вторжения. Подписание Акта о безоговорочной капитуляции 8 мая 1945 года разделило Германию на два лагеря, а СССР стал гарантом безопасности и главным политическим актором на восточногерманских территориях. Победа СССР над нацистской Германией в Великой Отечественной войне легла в основу послевоенного мироустройства, а также привела к созданию Германской Демократической Республики (ГДР) и Федеративной Республики Германии (ФРГ).



Дипломатические отношения между Федеративной Республикой Германия и Советским Союзом были установлены 13 сентября 1955 года, а 26 декабря 1991 года ФРГ официально признала Российскую Федерацию правопреемницей СССР.

Современная договорно-правовая база российско-германских отношений сформировалась на рубеже 1980–1990-х годов. Ее основу составили Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве от 9 ноября 1990 года и Совместное заявление президента Российской Федерации и федерального канцлера ФРГ от 21 ноября 1991 года. Ключевое значение имел также подписанный в Москве 12 сентября 1990 года Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии («Договор 2+4»), который создал международно-правовые условия для объединения страны и закрепил полный суверенитет Германии во внутренних и внешних делах.

Для России этот документ стал важнейшей правовой основой взаимодействия с объединенной Германией. В частности, он регулировал статус и порядок вывода советских войск с территории бывшей ГДР, завершившегося в 1994 году. Вывод войск ознаменовал окончание послевоенной эпохи в германо-советских отношениях и стал одним из символов преодоления разделительных линий времен Холодной войны. Этот шаг способствовал укреплению доверия между Москвой и Берлином, а также открыл возможности для формирования новой архитектуры сотрудничества между Россией и объединенной Европой.

Экономические связи

На протяжении многих лет российско-германские отношения опирались на тесное экономическое сотрудничество и взаимную заинтересованность в развитии торговли. Одним из ключевых направлений этого взаимодействия стала энергетика. Германия традиционно являлась одним из крупнейших потребителей российского газа - первое соглашение о его поставках было подписано еще в 1970 году.

Сделка «газ-трубы» предусматривала поставку в СССР труб большого диаметра и оборудования для строительства газопроводной инфраструктуры, тогда как оплата осуществлялась за счет будущих поставок газа из месторождений Западной Сибири. Первый советский газ поступил в ФРГ в 1973 году.



Газопровод «Северный поток» стал одним из ключевых символов экономического партнерства между Германией и Россией. Проект, реализованный консорциумом российских и европейских компаний, основывался на принципе взаимной выгоды: Германия получала доступ к относительно дешевому природному газу для своей промышленности, тогда как Россия — надежный и прямой канал поставок на крупнейший европейский рынок в обход транзитных государств.



Однако после начала российско-украинской войны энергетическое сотрудничество двух стран фактически оказалось демонтировано. В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» произошло четыре взрыва в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Уцелела одна нитка «Северного потока – 2», однако Берлин не позволил ввести ее в эксплуатацию. На сегодняшний день энергетическая стратегия ФРГ кардинально изменилась. Германия диверсифицировала поставки за счет СПГ, а Евросоюз законодательно утвердил программу поэтапного отказа от российского газа, что, по мнению экспертов, делает перезапуск проекта маловероятным.

Стоит отметить, что экономическое сотрудничество между Москвой и Берлином на протяжении десятилетий рассматривалось не только как взаимовыгодное партнерство, но и как важный инструмент политического сближения. Именно эту логику отражала концепция «Изменение через сближение» (Wandel durch Annäherung), разработанная в 1963 году немецким политиком Эгоном Баром. Она стала идейной основой «новой восточной политики» (Ostpolitik) ФРГ и предполагала отказ от жесткой конфронтации с социалистическим блоком в пользу диалога, расширения экономических связей и гуманитарных контактов.

Пересмотр германской политики в отношении России

Кульминацией пересмотра германской политики в отношении России стало объявление канцлером Олафом Шольцом в феврале 2022 года курса Zeitenwende («перелом эпохи»). Этот шаг символизировал отказ от прежних подходов, основанных на приоритете диалога и экономической взаимозависимости, а также обозначил начало нового этапа, в рамках которого Германия взяла курс на усиление собственной обороноспособности и более активную роль в системе европейской безопасности. Германия существенно увеличила военные расходы, активизировала участие в укреплении восточного фланга НАТО и стала одним из крупнейших европейских поставщиков военной помощи Украине.



Одновременно произошло резкое сокращение экономических связей между двумя странами. Германия отказалась от многолетней зависимости от российских энергоносителей, диверсифицировала поставки газа и ускорила развитие инфраструктуры для приема сжиженного природного газа. Многие немецкие компании покинули российский рынок или значительно сократили свое присутствие.

На фоне продолжающегося конфликта взаимное недоверие между Москвой и Берлином продолжает расти. Стороны регулярно обмениваются критическими заявлениями по вопросам европейской безопасности, военной поддержки Украины и будущего архитектуры международных отношений в Европе. Дополнительным источником напряженности становятся взаимные дипломатические ограничения, сокращение контактов между государственными структурами и снижение уровня политического диалога.

Текущий кризис затрагивает не только сферу межгосударственных отношений, но и общественные настроения по обе стороны конфликта. За последние полтора года восприятие войны в Украине в странах Европы заметно изменилось: усилилось представление о России как об одном из ключевых вызовов европейской безопасности. В свою очередь, в российском политическом дискурсе Германия все чаще рассматривается как один из наиболее активных проводников политики сдерживания Москвы и один из главных сторонников военной и политической поддержки Украины в Европе.

Ключевым вопросом остается то, каким образом будут развиваться отношения двух стран после завершения украинского кризиса.

«Серьезный диалог маловероятен»

О глубине нынешнего кризиса в российско-германских отношениях говорит и оценка научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН Марии Хорольской. В комментарии «Анадолу» эксперт отметила, что нынешний этап можно рассматривать как конец эпохи особых отношений между Россией и Германией.

«По ряду направлений разорваны экономические связи, которые выстраивались еще в период холодной войны. Политический диалог находится на самой низкой точке, утрачено взаимной доверие. Германия перестала быть для России важнейшим партнером или наиболее прагматичным собеседником в ЕС», - сказала Хорольская.

По словам эксперта, ключевыми точками деградации отношений между Москвой и Берлином стали события, которые по-разному воспринимались Россией и Западом.

«Переломным моментом стало начало конфликта на Украине, при этом проблемы между Россией и Германией, в широком смысле Россией и Западом складывались раньше», - считает она.

«С российской точки зрения, предпосылки недопонимания Москвы и Запада начали формироваться еще в 1990-х гг., когда не был выстроен единый подход к пониманию системы общей европейской безопасности. В конце 1990-х и по 2013 гг. ключевыми точками деградации отношений для Москвы стало решение о расширении НАТО на восток, бомбардировки Сербии, деградация контроля над вооружениями, а также конкуренция на постсоветском пространстве», - отметила эксперт.



«2014 год стал поворотным пунктом, но не точкой невозврата – даже после начала боевых действий на Востоке Украины, крымского кризиса и введения антироссийских санкций Россия и Германия продолжили экономическое сотрудничество, а также взаимодействие в различных форматах, включая Нормандскую четверку», - сказала она.

Говоря о том, является ли нынешний кризис временным следствием конфликта в Украине или носит долгосрочный характер, Хорольская подчеркнула, что его предпосылки формировались задолго до 2022 года.

«В широком смысле это была невозможность выработать общий подход к европейской политики безопасности, особенно разрешить противоречия между свободой выбора союза и принципом неделимой безопасности, согласно которому страны не должны укреплять свою безопасность за счеты безопасности других. В связи с этим Москва утверждала, что расширение НАТО на восток и приглашение в перспективе в Альянс постсоветских стран угрожают российской безопасности», - сказала Хорольская.

Западные страны, по словам эксперта, «напротив, видели в действиях России на постсоветском пространстве имперскую политику». «Соперничество по вопросам безопасности усугубилось экономическими вопросами, когда Киев поставили перед выбором – участие в евразийской экономической интеграции или ассоциированное членство с ЕС. Соответственно, кризис нарастал в последние 20-25 лет, однако именно начало конфликта на Украине в 2022 году стало его катализатором и переломной точкой», - считает эксперт.

Хорольская также дала оценку концепции «Zeitenwende», которая предусматривает фундаментальное изменение роли Германии в Европе.

«Роль Германии в Европе изменилась в 2022 году. С одной стороны, позиции Берлина ослабли – после начала украинского конфликта взаимодействие Германии и России в рамках Нормандского формата подверглось резкой критике, одновременно в ЕС возросла роль стран Центральной и Восточной Европы», - отметила она.

С другой стороны, по мнению эксперта, концепция «Zeitenwende» по сути «укрепит так называемую жесткую силу ФРГ, чего Берлин в последние десятилетия избегал».



«При этом повышение обороноспособности Германии пока не представляется чрезмерным и пугающим – скорее ФРГ стремится восполнить экономию на сфере безопасности за последние десятилетия. Иными словами, мне представляется, что несмотря на концепцию «Zeitenwende» роль Германии в ЕС скорее несколько снизилась, что объясняется и внешнеполитическими неудачами, и экономическими сложностями», - сказала Хорольская.

Отвечая на вопрос о том, кто понес большие стратегические потери от разрыва отношений - РФ или Германия, эксперт заявила, что этот разрыв «стал обоюдоострым мечом и ударил по экономике обеих стран».

«Отказ от дешевых и стабильно поставляемых российских энергоносителей нанес ущерб немецкому производству, особенно химической промышленности. Для российской экономики сотрудничество с ФРГ особенно в технологических сферах также имело важное значение. В некотором смысле стратегической потерей для Берлина стала потеря особых отношений с Москвой, что ранее выделяло Германию в Европе», - отметила эксперт.

Комментируя бедующее российско-германского диалога через десять лет, Хорольская заявила, что формы этого диалога будут зависеть от окончания конфликта в Украине, а также выработки или отсутствия подходов к совместной европейской безопасности. «Если Германия и европейские страны будут видеть европейскую безопасность как сдерживание России, то серьезный диалог маловероятен», - заключила она.

