Россия и Вьетнам обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере обороны Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с вьетнамским коллегой Фан Ван Зянгом

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с вице-премьер-министром Правительства, министром национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам генералом армии Фан Ван Зянгом. Об этом в четверг, 21 мая сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства в социальной сети.

«Социалистическая Республика Вьетнам – давний и надежный партнер нашей страны в Юго-Восточной Азии», – заявил Андрей Белоусов.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что российско-вьетнамские отношения основаны на лучших традициях крепкой дружбы. «Интенсивный и доверительный политический диалог на высшем уровне способствует продвижению всеобъемлющего стратегического партнерства», – добавил он.

Министр обороны РФ также отметил, что приоритетное внимание уделяется укреплению взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества. «Рассматриваем Ваш официальный визит в Россию как составную часть последовательного и долгосрочного процесса развития межгосударственных связей», – подчеркнул Андрей Белоусов.

В свою очередь генерал армии Фан Ван Зянг поблагодарил главу российского военного ведомства за теплый прием и возможность встретиться.

«Искренне благодарю Вас за прием в условиях вашего плотного графика работы. Мой визит в Россию имеет особое значение. Мне очень приятно встретиться с вами в рамках официального визита в Российскую Федерацию в мае месяце, который связан со славной Победой народа России в Великой Отечественной войне», – сказал он.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере обороны и обменялись оценками обстановки в регионе и мире.

Перед началом переговоров в комплексе зданий Минобороны России состоялась церемония официальной встречи вьетнамской делегации с участием роты Почетного караула.