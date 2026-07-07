Россия и Афросоюз договорились укреплять политический диалог Переговоры провели министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель Комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф

Россия и Африканский союз намерены укреплять политический диалог и расширять сотрудничество в сферах безопасности, экономики, продовольствия, здравоохранения, энергетики и инфраструктуры. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам консультаций высокого уровня в Аддис-Абебе.

Текст заявления опубликовала пресс-служба МИД РФ во вторник, 7 июля.

Переговоры провели министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель Комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф. Стороны обсудили состояние партнерства между РФ и Афросоюзом, а также пути его дальнейшего развития.

Особое внимание было уделено вопросам мира и безопасности на Африканском континенте, включая ситуацию в Сахеле, районе Великих озер, на Африканском Роге, а также в Судане, Южном Судане и Ливии. Москва подтвердила поддержку принципа «африканским проблемам - африканское решение».

Россия и Афросоюз также выступили за реформу Совета Безопасности ООН с учетом необходимости справедливого представительства Африки в глобальных процессах принятия решений. Кроме того, стороны заявили о важности реформирования международной финансовой архитектуры в интересах развивающихся стран.

В заявлении отмечается обеспокоенность ситуацией с продовольственной безопасностью, а также вспышками вируса Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Россия и Афросоюз договорились изучить возможности расширения взаимодействия в сфере здравоохранения и эпидемиологического надзора.

Стороны подтвердили подготовку к третьему саммиту Россия - Африка, который запланирован на 28–29 октября 2026 года в Москве. Ожидается, что он придаст новый импульс отношениям Москвы и африканских государств.

По итогам консультаций Россия и Афросоюз договорились проводить политические консультации высокого уровня не реже одного раза в год. Следующая встреча должна состояться в 2027 году, ее сроки и место будут определены дополнительно.