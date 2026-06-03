Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о сбитии 59 БПЛА над регионом

Россия заявила об атаке украинских беспилотников на Санкт-Петербург Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о сбитии 59 БПЛА над регионом

В день открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), одного из ключевых деловых событий России, стало известно об атаке украинских беспилотников на регион.

Как сообщает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, ранним утром объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах были атакованы украинскими БПЛА.

«Повреждены несколько объектов. В настоящее время идет ликвидация последствий. Пострадали несколько человек. Погибших нет. Работает оперативный штаб. Силы и средства приведены в повышенную готовность», - написал Беглов на платформе «Макс».

Между тем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о сбитии 59 БПЛА над регионом.

«В Лужском районе в результате падения обломков беспилотника 4 частных жилых дома получили незначительные повреждения, пострадавших нет.По предварительной информации, в других районах Ленинградской области пострадавших и разрушений нет», - написал он в соцсети.

В социальных сетях появились кадры атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы Санкт-Петербурга и ряд других гражданских объектов.

Министерство обороны России, в свою очередь, сообщило о перехвате 354 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 354 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», - следует из публикации.

Стоит отметить, что сегодня начинает работу 29-й Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), считающийся одним из ключевых экономических мероприятий России. В форуме принимают участие представители зарубежных стран, а также тысячи бизнесменов и инвесторов со всего мира.

Атаки БПЛА на другие регионы РФ

Между тем глава Смоленской области Василий Анохин сообщил о гибели двоих сотрудников МЧС при ликвидации возгорания, вызванного падением обломков украинского БПЛА.

Анохин отметил, что в Ершичском муниципальном округе при ликвидации возгорания погибли двое сотрудников расчета 30 ПСЧ ГУ МЧС РФ по региону. Кроме того, еще двое пожарных, а также один местный житель получили ранения легкой степени тяжести.

Кроме того, об атаке БПЛА на регион сообщил глава Тамбовской области РФ Евгений Первышов.

«В ночь на 3 июня на Мичуринск была совершена террористическая атака киевского режима. В результате падения беспилотников ВСУ пострадали многоквартирный дом, библиотека и школа искусств, в которых выбиты стекла, а также хозяйственные постройки промышленного предприятия. Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под контролем», - написал он в «Макс».