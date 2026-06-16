Россия закроет въезд для 103 граждан Канады

Россия в качестве ответной меры на санкции Оттавы закрывает въезд в страну 103 гражданам Канады, включая несколько десятков членов парламента. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

"В порядке реакции на ковровые антироссийские санкции кабинета Марка Карни, безоглядно подхватившего антироссийский курс предшествовавшего ему режима Джастина Трюдо и продолжающего моральную, финансовую и военно-техническую поддержку неонацистских властей в Киеве, закрывается въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе для 103 канадских граждан, деятельность которых, прежде всего в парламенте Канады, направлена на очернение конституционного строя и внешнеполитического курса нашей страны, а также подчинена задаче неправомерной конфискации суверенных российских госактивов", - указали в МИД.

В частности, в стоп-лист вошло 19 членов Сената Парламента Канады, а также 11 членов Палаты общин, все из которых занимают должности в кабинете министров страны. Кроме того, под ограничения подпали пять статс-секретарей, пять парламентских секретарей и статс-секретарей, 60 депутатов без профиля. Также въезд ограничен для начальника штаба национальной обороны Канады Дженни Кариньян, бывшего посла Канады в России и на Украине Криса Уэстдала и главы НПО United Nations Watch Нойера Хиллела.

Как подчеркнули в министерстве, "в России традиционно уважительно относятся к народу Канады, но не приемлют враждебную линию нынешней политической элиты, вставшей на путь отрицания прав и интересов России и в силу этого беспричинно, методично и до основания разрушившей двусторонние отношения с нашей страной".

"Практика расширения нашего стоп-листа за счет граждан Канады и других недружественных стран Запада из тех, кто непосредственно вовлечен в антироссийскую деятельность, будет последовательно продолжена", - констатировали в ведомстве.