Россия в честь Дня Победы объявила перемирие с Украиной на 8 и 9 мая

Россия 8 и 9 мая объявила перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Такое решение, как сообщили в понедельник, 4 мая в минобороны России, принял Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин.

«Рассчитываем, что украинская сторона последует нашему примеру», - отметили в военном ведомстве.

Согласно этой информации, будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.