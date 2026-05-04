Россия в честь Дня Победы объявила перемирие с Украиной на 8 и 9 мая

Nariman Mehdiyev
04 Май 2026•Обновить: 04 Май 2026
Россия 8 и 9 мая объявила перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Такое решение, как сообщили в понедельник, 4 мая в минобороны России, принял Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин.
«Рассчитываем, что украинская сторона последует нашему примеру», - отметили в военном ведомстве.
Согласно этой информации, будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.