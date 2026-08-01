Мэр Москвы отметил, что 780 БПЛА уничтожили за июль на подлете к столице

Россия: в июле по Московскому региону было совершено более 6 тысяч атак БПЛА Мэр Москвы отметил, что 780 БПЛА уничтожили за июль на подлете к столице

Более 6 тыс. украинских БПЛА летели в направлении Московского региона в течение июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В период с 00:00 1 июля по 23:59 31 июля в сторону Московского региона летели 6 225 БПЛА", - написал Собянин в "Максе".

Он также отметил, что 780 БПЛА уничтожили за июль на подлете к столице.

Исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что в результате атак со стороны Украины за последние сутки погибли два человека, еще 11 получили ранения.

В сообщении в социальных сетях Шуваев утверждает, что украинские силы за последние 24 часа нанесли по региону 98 ударов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии, авиации и беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, за этот период российские системы противовоздушной обороны уничтожили 131 украинский беспилотник.

«В результате атак погибли два человека. Среди 11 пострадавших есть один ребенок», — сообщил Шуваев.

Министерство обороны России заявило, что с 20:00 по местному времени минувшего дня до 07:00 сегодняшнего дня российские системы ПВО уничтожили 274 беспилотных летательных аппарата.

Согласно заявлению ведомства, дроны были сбиты над различными регионами, включая Москву, акваторию Азовского моря и Черноморский регион.