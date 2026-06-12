Россия вводит уведомительный порядок пересечения границы для дипломатов стран ЕС

В РФ сообщили о введении уведомительного порядка пересечения российской границы для сотрудников дипмиссий стран-членов ЕС, отдельных государств Шенгенской зоны и представительства ЕС в Москве. Об этом говорится в сообщении департамента государственного протокола МИД РФ.

«Департамент государственного протокола сообщает заинтересованным представителям дипломатического корпуса о введении с 15 июня 2026 года уведомительного порядка пересечения государственной границы Российской Федерации для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений стран-членов ЕС, отдельных государств Шенгенской зоны и Представительства ЕС в Москве», - говорится в сообщении.

В памятке уточняется, что «уведомительный порядок распространяется на аккредитованный в России дипломатический, консульский, административно-технический персонал посольств, консульств стран-членов ЕС, отдельных государств Шенгенской зоны, Представительства Европейского союза в Российской Федерации, а также на совершеннолетних членов их семей, аккредитованных в Российской Федерации».

Отмечается, что «уведомление необходимо направлять при пересечении государственной границы Российской Федерации при поездках наземным и воздушным транспортом, за исключением поездок между Российской Федерацией и страной гражданства при следовании воздушным транспортом без пересадок на территории Европейского союза и при наличии билетов от пункта вылета до пункта назначения».