В МИД РФ заявили, что решение стало ответом на «антироссийскую политику» Лондона

Россия ввела санкции против пяти граждан Великобритании В МИД РФ заявили, что решение стало ответом на «антироссийскую политику» Лондона

Россия обновила санкционный список и запретила въезд пяти граждан Великобритании. Об этом 2 июня сообщили в МИД РФ.

В ведомстве заявили, что решение стало ответом на «антироссийскую политику» Лондона, включая «поддержку Украины, поставки вооружений и распространение недостоверной информации о России».

«В ответ на эти враждебные действия принято решение о расширении российского стоп-листа", – говорится в заявлении министерства.

Под ограничения попали представители британского журналистского и экспертного сообщества, а также руководители компаний, занимающихся подбором кадров для киевского режима: сотрудник политологического института "Общество Генри Джексона", автор дезинформационного доклада Александр Браудер, управляющий директор компании Committed to Good Элис Мэри Лафер, журналист британского издания "I" Ричард Холмс, председатель совета директоров компании Chelsea Group Ричард Николас Уэстбери, журналистка газеты The Washington Post Кэтрин Бэлтон.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «курс Великобритании на конфронтацию с Россией остается неизменным».

Великобритания подзуживает Европу готовиться к лобовому столкновению с Россией и хочет не допустить разрядки российско-американских отношений. Об этом заявил ранее директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.

«Британский истеблишмент почти всецело подчинил внешнюю политику задаче сдерживания и ослабления России. Добившись весной 2022 года от своих киевских клиентов отказа от переговорного урегулирования, в Лондоне последовательно и демонстративно, почти с упоением, повышали ставки в эскалации конфликта на Украине, а с недавних пор заняты еще и подзуживанием европейцев к безоглядной милитаризации и подготовке к лобовому столкновению с Россией», - сказал он в интервью журналу "Международная жизнь".

При этом, по словам дипломата, «сами англичане» отнюдь не намерены "лезть в пекло, и не располагают для этого достаточными экономическими и военными возможностями». «Зато, опираясь на долгую историческую традицию, видимо, рассчитывают с помощью интриг и провокаций накрепко зацементировать восстановленные в Европе разделительные линии, а также не допустить существенной разрядки в российско-американских отношениях», - добавил он.