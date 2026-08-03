За первые дни августа РФ совершила пять атак на объекты морских портов, три атаки на гражданские суда в портах, а также две - на суда, находившиеся в Украинском морском коридоре

Россия атаковала суда в портах Одессы и Дуная За первые дни августа РФ совершила пять атак на объекты морских портов, три атаки на гражданские суда в портах, а также две - на суда, находившиеся в Украинском морском коридоре

ВС России атаковали объекты транспортной инфраструктуры Одесчины и суда в портах Большой Одессы и Дунайского региона, в результате чего пострадали 10 человек.

Об этом в понедельник, 3 августа сообщила пресс-служба Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

«Всем оказывается необходимая медицинская помощь. На местах продолжается ликвидация последствий атаки», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Россия только за первые дни августа совершила пять атак на объекты морских портов, три атаки на гражданские суда в портах, а также две - на суда, находившиеся в Украинском морском коридоре.

Согласно информации министерства, в июле было зафиксировано 67 атак на объекты морских портов, 35 атак на суда в портах и 22 атаки на суда в Украинском морском коридоре.