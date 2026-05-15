Российский суд постановил взыскать с Euroclear 18,2 трлн рублей Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V о взыскании 18,2 трлн рублей, - сообщается на сайте суда

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear, взыскав с компании 18,2 трлн руб. О решении сообщается на сайте суда.

«Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V о взыскании 18,2 трлн рублей. Исковое заявление было подано в защиту интересов Российской Федерации. Рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании, в связи с наличием коммерческой тайны. Заслушав позиции истца и ответчика, суд удовлетворил требования Центрального банка РФ в полном объеме», - говорится в сообщении.

Между тем в российском регуляторе сообщили, что «удовлетворены решением суда, который признал незаконность действий депозитария Euroclear, причиняющих убытки Банку России».

«При этом нужно иметь в виду, что итоговый текст решения не изготовлен, решение еще не вступило в силу, и Euroclear имеет право оспорить его, подав апелляционную жалобу», - отметили в ЦБ.

Çристы Euroclear Максим Кульков и Сергей Савельев, в свою очередь, сообщили, что «право на справедливое судебное разбирательство было явно нарушено». «Учитывая закрытый характер разбирательства, против которого мы возражали, мы не можем раскрывать никаких дополнительных сведений», — цитирует юристов РБК.

Суду на рассмотрение иска потребовалось чуть более пяти месяцев. Банк России обратился в суд в декабре 2025 года. Регулятор потребовал взыскать с Euroclear убытки, причиненные блокировкой международных резервов России, размещенных на счетах депозитария.