Чистая прибыль во втором квартале текущего года составила 511,2 млрд руб., что на 20,9% выше прибыли за аналогичный период 2025 года

Российский «Сбер» увеличил чистую прибыль за первое полугодие на 18,6% Чистая прибыль во втором квартале текущего года составила 511,2 млрд руб., что на 20,9% выше прибыли за аналогичный период 2025 года

Крупнейший в России банк «Сбер» сообщил о чистой прибыли в размере 1,019 триллиона рублей (около 13 млрд долларов) в первом полугодии 2026 года, что на 18,6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Согласно сообщению банка, чистая прибыль во втором квартале текущего года составила 511,2 млрд руб., что на 20,9% выше прибыли за аналогичный период 2025 года.

При этом чистые процентные доходы в январе-июне 2026 года выросли на 22,5% - до 2,051 трлн руб., а во втором квартале - на 26,7%, до 1,067 трлн руб.

Сообщается, что чистые комиссионные доходы в первом полугодии текущего года увеличились на 5,4% - до 419,8 млрд руб., а во втором квартале - на 10,4%, до 215,3 млрд руб.

Кроме того, «Сбер» ухудшил ожидания по динамике роста рынка депозитов юрлиц до 5-8% с 10-12%.

«Учитывая замедление российской экономики и сохранение жесткой денежно-кредитной политики до конца года мы понижаем ожидания относительно темпов роста рынка кредитования юрлиц с интервала 10-12% до интервала 8-10%, и Сбер на рынке будет расти в соответствии с сектором», - заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов, слова которого приводит «Интрефакс».

«Мы видим, как сегодня бюджет исполняется с большим дефицитом, поэтому размещенные средства государства снижаются. И средства компаний тоже растут очень медленно, лишь на 1,6% за аналогичный период. Соответственно, мы существенно скорректировали прогноз по рынку средств юрлиц по итогам 2026 года, ожидаем замедление роста», - пояснил Скворцов.