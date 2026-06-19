Российские эксперты: Армения должна сделать выбор между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом Корреспондент «Анадолу» спросил российских экспертов, как с точки зрения Москвы выглядят эти события

После победы премьер-министра Армении Никола Пашиняна на выборах появились комментарии о том, что это приведет к продолжению процесса отдаления страны от России, однако российские эксперты считают, что Армении предстоит сделать выбор между Европейским союзом (ЕС) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), и что выбор в пользу ЕС не пойдет на пользу Еревану.

Армения, где партия «Гражданский договор» под руководством премьер-министра Пашиняна одержала победу на парламентских выборах, состоявшихся в начале июня, проводит политику, направленную как на сближение с ЕС, так и на сохранение членства в ЕАЭС.

Пашинян, значительно опередивший оппозицию на выборах, набрал 49,74% голосов и обеспечил себе большинство в парламенте, достаточное для формирования правительства в одиночку.

В то время как, особенно в общественном мнении США и Европы, все чаще звучат комментарии о том, что Армения стоит на перепутье, выбирая между Россией и Западом, развитие событий внимательно отслеживается в кругах Москвы.

Корреспондент «Анадолу» спросил российских экспертов, как с точки зрения Москвы выглядят эти события.

⁠«Ереван в последнее время подрывает двусторонние отношения»

Преподаватель Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Николай Силаев заявил, что в ходе избирательного процесса в Армении на оппозиционные политические силы оказывается давление.

«Результаты выборов не являются достоверными», — заявил Силаев. «Правящая партия набрала менее 50 % голосов, но сформирует правительство. Фактически прошедшие выборы не дали ответа на основные вопросы, стоящие перед Арменией: выбор между ЕАЭС и ЕС, мирное соглашение с Азербайджаном...», — сказал он.

Высказывая прогноз относительно направления развития отношений между Россией и Арменией, Силаев отметил, что Россия заинтересована в поддержании с Арменией союзнических, дружественных, добрососедских и партнерских отношений, однако Ереван пытается нарушить эти отношения.

«Ереван в последнее время подрывает двусторонние отношения. Их восстановление возможно, однако нет никаких признаков того, что Ереван пересмотрит свой курс. В этой ситуации Россия будет действовать в соответствии с принципом взаимности», - отметил Силаев.

Обратив внимание на то, что Ереван предпочитает сближение с ЕС, он подчеркнул, что в связи с этим выход Армении из ЕАЭС является реалистичным сценарием: «Последствия этого будут тяжелыми для Армении. По оценкам, Армения может потерять от 15 до 23 процентов валового внутреннего продукта (ВВП)», — отметил он.

Отметив, что страны ЕАЭС не заинтересованы в выходе Армении из организации, Силаев добавил: «Если Армения выйдет из ЕАЭС, это нанесет ущерб авторитету организации. Это также ухудшит отношения между Россией и Арменией. Экономическая интеграция требует доверия. Однако если один из партнеров заявляет, что останется в организации до тех пор, пока не получит более выгодное предложение, о доверии здесь не может быть и речи».

Эксперт утверждает, что в этой ситуации возникают вопросы относительно будущего Южного Кавказа.

⁠«Армения не может одновременно сближаться с ЕС и оставаться в ЕАЭС»

Российский политический эксперт Виталий Арков, в свою очередь, отметил, что Армения пытается одновременно сближаться с ЕС и оставаться в ЕАЭС, однако это невозможно: «Ереван предпочитает играть на все стороны. Однако в данной ситуации Армении необходимо сделать выбор между ЕС и ЕАЭС».

Арков, утверждающий, что по сравнению с ЕС ЕАЭС более выгоден для Армении, продолжил: «Рынок ЕАЭС очень обширен. В ЕАЭС входят Россия и Казахстан. Это подходящий рынок для армянской продукции. Кроме того, Армения закупает российский газ по выгодной цене».

Виталий Арков указал на то, что вероятность вступления Армении в ЕС невелика.

По его словам, в заявлениях ЕС речь идет исключительно о вступлении Молдовы и Украины: «О вступлении Армении не говорится ни слова».

Отметив, что, несмотря на то что Турция и Грузия не приняты в ЕС, с экономической и геополитической точек зрения они представляют для ЕС больший интерес, он заявил: «В Армении много проблем. У Армении даже нет прямой границы с ЕС».

В последнее время Россия начала вводить ограничения на импорт большого количества сельскохозяйственной продукции из Армении, Арков выразил мнение, что это является предупреждением.

Эксперт подчеркнул важность развития Арменией отношений с соседними странами — Ираном, Турцией, Россией, Азербайджаном и Грузией: «США и Европа находятся далеко от Армении. Вместо того чтобы превращаться в инструмент, служащий интересам враждебных стран, необходимо налаживать дружеские отношения с соседними странами и поддерживать с ними диалог».