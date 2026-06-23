Российские Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

Olga Keskin
23 Июня 2026•Обновить: 23 Июня 2026
Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ 23 июня.
«Продолжительность полета составила около 16 часов. В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе», - следует из сообщения.
Отмечается, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил.
«На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств», - отметили в МО РФ.