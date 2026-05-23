Российские турагентства переориентируются на юго-восточную часть Турции

Владельцы ведущих туристических агентств России и представители туроператоров, побывав в Юго-Восточной Турции и оставаясь под впечатлением от ее культуры, истории и туристических достопримечательностей, будут продвигать туры в этот регион в своих странах.



Министерство культуры и туризма Турции организовало для владельцев туристических агентств и представителей крупных туроператоров из России тур по Газиантепу, Шанлыурфе, Мардину и Диярбакыру.



В рамках поездки, организованной с целью продвижения исторических и туристических достопримечательностей Юго-Восточного Анадолу за рубежом, владельцы российских туристических агентств и представители крупных туроператоров посетили исторические и туристические места в Газиантепе и Шанлыурфе.



В Мардине туристы посетили районы Артуклу, Мидят и Нусайбин, несущие следы многих цивилизаций, где осмотрели древний город Дара, Мардинский музей, монастырь Дейрулзафаран, мечеть Улу, церковь Святого Иакова и многочисленные исторические и культурные объекты, в том числе старинные улицы и проспекты, после чего отправились в Диярбакыр.



Туристы, посетившие в Диярбакыре крепость Зерзеван, построенную 3 тысячи лет назад и использовавшуюся в эпоху Римской империи в качестве «военного поселения», получили возможность увидеть такие исторические достопримечательности, как мечеть Улу, считающаяся пятым по значимости святилищем исламского мира, музейный комплекс «Внутренняя крепость» и армянскую церковь Сурп Гирагос.



Представители туристических агентств, получившие возможность лично познакомиться с историческим и культурным наследием древних городов Месопотамии, также близко познакомились с богатой кулинарной культурой региона.



Предполагается, что участники, получившие информацию об историческом, культурном, гастрономическом и религиозном туризме в регионе и восхитившиеся посещенными местами, будут способствовать увеличению туристического потока, рекламируя регион в своих странах.



Привлекательный регион для туристов, увлекающихся историей



Представительница российского туристического агентства Екатерина Фирсова сообщила корреспонденту «Анадолу», что им очень понравились блюда, десерты и местные деликатесы региона.

Она отметила, что очень интересуется историей и культурой Турции.

«Мы очень любим Турцию. Нам очень понравился и этот регион, в который мы только что приехали. Раньше я изучала Юго-Восточную Анатолию. Регион Месопотамии — это новое направление, особенно для российских туристов, потому что они о нем почти ничего не знают. Обычно мы ездим на побережье. Но этот регион — это совершенно иная культура и история. Я планирую приехать сюда еще раз, чтобы полностью изучить регион, а затем организовать сюда туры. У нас есть соответствующие планы. Это очень привлекательный регион, особенно для туристов, увлекающихся историей. Российские туристы больше привыкли к Эгейскому и Средиземноморскому регионам и хорошо знакомы с ними. Здесь же совершенно другая атмосфера, и нам здесь очень понравилось», - сказала она.

Российские туристы очень любят культурные туры

Виктория Королевская также выразила радость от пребывания в Турции и путешествия по региону.

Рассказывая о том, что они познакомились с историей и культурой этого региона, обладающего очень богатой культурой, Королевская добавила:

«Российские туристы очень хорошо знают Эгейский регион, но теперь, поскольку они уже хорошо освоили те места, они ищут новые направления и новые регионы. В Юго-Восточной Анатолии очень много исторических мест. Думаю, это привлечет внимание российских туристов. В Газиантепе и Шанлыурфе мы увидели очень красивые места. Затем мы побывали в Мардине. Эти места очень необычные, красивые, а еда здесь вкусная. Российские туристы очень любят культурные туры. Необходимо популяризировать эти места и организовывать соответствующие мероприятия. Сюда приезжает очень много российских туристов. Мы благодарим Турцию за то, что она сохранила эти исторические и древние места и сделала их доступными для посещения, предоставив нам возможность их увидеть».



Анна Длугая, в свою очередь, отметила, что приехала в Диярбакыр впервые, и выразила удовлетворение от пребывания в регионе.



Она планирует вернуться в регион: «Раньше я бывала в провинциях Средиземноморского и Эгейского регионов. История этого региона очень богата. Мне было интересно узнать о нем, и я планировала сюда приехать. Эта поездка стала для меня большой удачей. Мы познакомились с туризмом и гастрономией в тех провинциях, где побывали. Мы также попробовали местные деликатесы. Этот регион — совершенно уникальное направление, и мы будем отправлять сюда наших гостей в рамках туристических пакетов».



Наталья Иванова также рассказала, что они посетили исторические места в регионе. По ее словам, здесь есть места, которые глубоко впечатляют.



Иванова, поделившись тем, что раньше не знала об этом регионе, подчеркнула: «Обязательно привезу сюда туристов. Мы знаем в основном прибрежные районы Турции и отдыхали там. Мы рассматриваем этот регион как новое направление. Мы также увидели гостеприимство в регионе. Все были очень рады нас встретить и увидеть. Это очень важный фактор для нас и для гостей, которых мы будем привозить».