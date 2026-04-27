Российские военные заявили об уничтожении более 100 пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки ФСБ также сообщила о предотвращении атаки беспилотников на нефтяное предприятие в Коми

Российские военные за прошедшие сутки уничтожили более 100 пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на различных направлениях. Об этом сообщили представители российских группировок войск, передают российские СМИ.

По словам начальника пресс-центра группировки «Запад» Ивана Бигмы, подразделения уничтожили 46 пунктов управления БПЛА, станцию спутниковой связи Starlink, 12 наземных робототехнических комплексов, 50 беспилотников и 74 тяжелых боевых квадрокоптера.

Представитель группировки «Восток» Михаил Герасимов сообщил, что за сутки украинская армия потеряла склад материальных средств, три станции спутниковой связи Starlink, 29 беспилотников и 30 пунктов управления беспилотной авиацией.

Начальник пресс-центра группировки «Север» Василий Межевых заявил об уничтожении 34 пунктов управления БПЛА и 53 беспилотников.

В свою очередь начальник пресс-центра «Южной» группировки войск Вадим Астафьев сообщил, что на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 17 антенн связи и беспилотников, шесть терминалов Starlink и четыре наземных робототехнических комплекса.

По его словам, также поражены два пункта управления БПЛА, а также 62 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Кроме того, подразделения группировки сбили 14 украинских БПЛА.

Отдельно российские СМИ со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщили о предотвращении атаки беспилотников на нефтяное предприятие в Республике Коми.

По их данным, в Ухте сотрудники ФСБ предотвратили диверсию, которую, как утверждается, готовили двое граждан России по заданию украинских спецслужб.

Сообщается, что подозреваемые извлекли из тайника беспилотники с самодельными взрывными устройствами, предназначенные для подрыва одного из нефтяных предприятий региона.

В ФСБ заявили, что при попытке задержания мужчины оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения нет.