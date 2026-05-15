ВВП России по итогам первого квартала 2026 года снизился на 0,2%

Российская экономика сократилась впервые за три года ВВП России по итогам первого квартала 2026 года снизился на 0,2%

Валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам первого квартала 2026 года снизился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата).

При этом данный показатель оказался более оптимистичнее оценок Минэкономразвития, которое ранее сообщало о снижении ВВП в январе—марте на 0,3%.

Российская экономика в последний раз демонстрировала снижение в годовом выражении в первом квартале 2023 года, когда ВВП сократился на 0,8%.

Согласно оценке Минэкономразвития, ВВП страны в январе снизился на 1,8% в годовом выражении, в феврале — на 1,1%, тогда как в марте вырос на 1,8%.

Президент России Владимир Путин на состоявшемся 15 мая совещании по экономике поручил закрепить положительную динамику в экономике РФ.

«Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание. Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов, то есть, чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым», - сказал президент.

Российское правительство и Банк России в последние два года предпринимают различные меры для охлаждения экономики на фоне роста инфляции в стране.