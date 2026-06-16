Российская «Татнефть» ввела ограничения на отпуск топлива на своих АЗС

Olga Keskin
16 Июня 2026•Обновить: 16 Июня 2026
«Татнефть», одна из крупнейших российских вертикально интегрированных нефтяных компаний, ввела на всех автозаправках в России временный лимит на отпуск бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
«На данный момент на всей сети АЗС «Татнефти» введены ограничения», - сообщает горячая линия компании.
По словам оператора, помимо лимита на продажу топлива действуют ограничения и по оплате - принимаются только наличные.
На фоне атак украинских беспилотников (БПЛА) на нефтеперерабатывающие заводы в России многие предприятия были переведены на режим ремонтно-восстановительных работ, тогда как российское правительство для стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива периодически вводит экспортные ограничения.
Компания «Татнефть» входит в число ведущих российских производителей нефти и операторов рынка нефтепродуктов.