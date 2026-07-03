В состав делегации, которую возглавляет зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, вошли в том числе министр энергетики России Сергей Цивилев и посол РФ в Иране Алексей Дедов

Российская делегация приняла участие в церемонии прощания с Али Хаменеи В состав делегации, которую возглавляет зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, вошли в том числе министр энергетики России Сергей Цивилев и посол РФ в Иране Алексей Дедов

Российская делегация во главе с зампредседателя Совбеза России Дмитрием Медведевым приняла участие в траурной церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает ТАСС.

Траурная церемония проходила в Мосалле имени имама Хомейни в Тегеране, крупнейшем в городе религиозно-общественном комплексе. В состав российской делегации, которую возглавляет Медведев, вошли в том числе министр энергетики России Сергей Цивилев и посол РФ в Иране Алексей Дедов.

После того, как российская делегация во главе с Медведевым почтила память погибшего Хаменеи, зампред Совбеза направился к иранским официальным лицам, также находившимся в траурном зале.

Медведев и президент Ирана Масуд Пезешкиан обменялись рукопожатиями и пообщались. Кроме того, зампред Совбеза коротко переговорил с главой судебной системы Ирана Голямом Хоссейном Мохсени-Эджеи и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Прощание с Хаменеи, который погиб в результате атак США и Израиля на Иран, ранее началось в Тегеране. В пятницу в траурном мероприятии принимают участие высокопоставленные делегации, прибывшие из не менее чем 100 стран.