Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет полеты в ОАЭ

Olga Keskin
14 Май 2026•Обновить: 14 Май 2026
Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возобновлении регулярных рейсов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с 1 июня.
«Аэрофлот с 1 июня возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Дубай. Полёты в июне будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля — два раза в сутки. Продажа билетов открыта», - говорится в сообщении.
Отмечается, что на воздушной линии Москва — Дубай — Москва будут задействованы лайнеры Boeing 737 в двухклассной компоновке: Эконом и Бизнес.
Российские авиакомпании приостановили полеты в ОАЭ из-за атак США и Израиля на Иран.
Ранее в «Аэрофлоте» заявили, что временно перенаправили мощности с маршрутов в ОАЭ на направления в Таиланд, Китай и Вьетнам.