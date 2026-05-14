Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет полеты в ОАЭ

Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возобновлении регулярных рейсов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с 1 июня.

«Аэрофлот с 1 июня возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Дубай. Полёты в июне будут выполняться один раз в сутки, с 1 июля — два раза в сутки. Продажа билетов открыта», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на воздушной линии Москва — Дубай — Москва будут задействованы лайнеры Boeing 737 в двухклассной компоновке: Эконом и Бизнес.

Российские авиакомпании приостановили полеты в ОАЭ из-за атак США и Израиля на Иран.

Ранее в «Аэрофлоте» заявили, что временно перенаправили мощности с маршрутов в ОАЭ на направления в Таиланд, Китай и Вьетнам.