Армения не справляется с контролем сельхозпроизводителей, в том числе из-за последствий реформы правительства 2019 года, заявили в ведомстве

Россельхознадзор ограничит ввоз молочной продукции из Армении Армения не справляется с контролем сельхозпроизводителей, в том числе из-за последствий реформы правительства 2019 года, заявили в ведомстве

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 27 июля 2026 года вводит ограничения на ввоз в Россию молочной продукции из Армении, сообщается в материалах на сайте ведомства.



«Обязываю обеспечить контроль за недопущением ввоза молочной продукции из Армении в Российскую Федерацию с 27.07.2026», — говорится в документе.

В пресс-службе отметили, что с 14 по 21 июля специалистами Россельхознадзора проведена инспекция молокоперерабатывающих предприятий Армении, ранее открытых под гарантии ветеринарной службы и осуществляющих поставки своей продукции в Россию.

Проведенная работа подтвердила аналогичные нарушения, которые фиксировались в ходе инспекций в 2023-2024 годах, следует из публикации.

Отмечается, что они относятся к обеспечению системы прослеживаемости, оформлению ветеринарно-сопроводительных документов на сырье и готовые товары, проведению ветеринарно-санитарной экспертизы входящего сырья, функционированию систем управления риска и исполнению программ производственного контроля.

В рамках текущей проверки установлено использование молока от зараженного поголовья для производства продуктов, поставляемых в Россию, заявили в Россельхознадзоре.

Также отмечается, что подтверждены случаи использования сырья третьих стран для производства высокожирновой продукции для российского рынка, несмотря на ранее предоставляемые заверения ветеринарной службы Армении об использовании отечественного сырья или сырья предприятий ЕАЭС.

«До настоящего времени в Армении так и не налажена система, позволяющая подтвердить происхождение и безопасность используемого в производстве молока или другого молочного сырья. Особенно это касается переработки молока от физических лиц, которые не могут гарантировать безопасность сдаваемой продукции. Кроме того, необходимо обратить внимание на лабораторную базу», - подчеркнуто в заявлении.

Учитывая выявленные нарушения, Россельхознадзор принял меры по недопущению заноса в Россию особо опасных инфекций и реализации на отечественном рынке небезопасной молочной продукции, заявили в организации.



«В очередной раз подтверждается, что Армения не справляется с контролем сельхозпроизводителей, в том числе из-за последствий реформы правительства 2019 года», - следует из текста.