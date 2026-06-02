Россельхознадзор ограничивает ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 3 июня вводит временные ограничения на ввоз плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сушеных фруктов происхождением и отправлением из Армении, а также на транзит указанных продуктов в государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает пресс- служба российского ведомства.

В ведомстве отметили, что ограничения вводятся «в связи с отсутствием механизмов подтверждения поступления подкарантинной продукции этими странами». «Ограничения установлены до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров. Это в очередной раз подтверждает, что Министерство экономики Армении испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями в части контроля сельхозпроизводителей», - следует из публикации.

Ранее Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз косточковых плодов и винограда из Армении. Также начал действовать временный запрет на сертификацию живой рыбы из республики. До этого ведомство ограничило ввоз в РФ армянской цветочной продукции. Кроме того, Роспотребнадзор приостановил ввоз в страну и оборот всех партий минеральной воды «Джермук».