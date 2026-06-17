«Причины ограничений лежат в плоскости качества и безопасности продукции, а не политики», - Сергей Данкверт

Россельхознадзор: Ограничения на армянскую сельхозпродукцию связаны с качеством, а не с политикой «Причины ограничений лежат в плоскости качества и безопасности продукции, а не политики», - Сергей Данкверт

Ограничения на поставки армянской сельхозпродукции в Россию связаны с недостатками системы внутреннего контроля производителей, а не с политическими причинами. Об этом в интервью «Российской газете» заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Так Данкверт прокомментировал заявления армянской стороны о политизированности решений российского регулятора.

«Я не видел ни одного президента, который бы говорил, что ограничения не политизированы. Но в данном случае речь идет совсем о другом. У нас есть многолетняя история работы с предприятиями, результаты лабораторных исследований, данные по поставкам и выявленным нарушениям», - сказал он.

По словам руководителя Россельхознадзора, основной проблемой остается отсутствие эффективной системы кооперации и производственного контроля в сельском хозяйстве республики. Значительная часть продукции производится небольшими хозяйствами, после чего объединяется в крупные партии для экспорта.

«Мы постоянно говорим коллегам, что контроль должен начинаться не на границе, а непосредственно на этапе производства. Когда существует кооперация, производственный контроль, ответственность объединений производителей, тогда система работает эффективно. Именно этого сегодня не хватает. Поэтому причины ограничений лежат в плоскости качества и безопасности продукции, а не политики», - отметил он.

При этом Данкверт указал, что российское ведомство поддерживает рабочие контакты с армянской продовольственной службой и не считает ее причиной возникших проблем.