При этом в госкорпорации указали, что безопасности экипажа и бортовым системам ситуация не угрожает, а давление на борту МКС стабильно и поддерживается на расчетном уровне

Роскосмос: на российском сегменте МКС нашли два места утечки воздуха При этом в госкорпорации указали, что безопасности экипажа и бортовым системам ситуация не угрожает, а давление на борту МКС стабильно и поддерживается на расчетном уровне

Специалисты обнаружили два места утечки воздуха в модуле «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС) при наддуве отсека переходной камеры модуля до давления МКС. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«При наддуве отсека переходной камеры (ПрК) модуля «Звезда» до давления Международной космической станции специалисты главной оперативной группы управления Российским сегментом МКС зафиксировали утечку из ПрК. При проведении осмотра ПрК космонавты обнаружили два потенциальных места утечки воздуха», - говорится в сообщении.

Отмачивается, что первое место оперативно было заделано нанесением первого слоя двухкомпонентного герметичного состава «Герметалл-1».

«Второе место расположено на конусной части ПрК. Проводятся работы по подготовке к его герметизации», - следует из публикации.

При этом в госкорпорации указали, что безопасности экипажа и бортовым системам ситуация не угрожает, а давление на борту МКС стабильно и поддерживается на расчетном уровне.

Утечки воздуха в переходной камере служебного модуля «Звезда» на российском сегменте МКС фиксируются с августа 2020 года.