После ввода в эксплуатацию на полную мощность АЭС сможет самостоятельно обеспечить 10 процентов спроса на электроэнергию в стране

Росатом: Первый энергоблок АЭС «Аккую» будет введен в эксплуатацию осенью После ввода в эксплуатацию на полную мощность АЭС сможет самостоятельно обеспечить 10 процентов спроса на электроэнергию в стране

Загрузка ядерного топлива в первый энергоблок АЭС «Аккую» и ввод его в эксплуатацию запланированы на осень.

Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии России «Росатом» Алексей Лихачев в интервью российскому информационному агентству РИА «Новости» рассказал о ходе работ на первом энергоблоке АЭС «Аккую».

Отметив, что в июле «Росатом» планирует перейти к «горячим испытаниям», которые являются основным этапом тестирования перед вводом энергоблока в эксплуатацию, Лихачев отметил, что в ходе этого процесса будет проверена надежность реакторного оборудования и систем в проектных условиях.

Лихачев сообщил, что в случае успешного завершения испытаний осенью начнутся загрузка топлива и ввод энергоблока в эксплуатацию.

АЭС «Аккую», являющаяся одним из крупнейших инвестиционных проектов Турции, после ввода в эксплуатацию на полную мощность сможет самостоятельно обеспечить 10 процентов спроса на электроэнергию в стране.