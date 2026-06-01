Росатом: атака на Запорожскую АЭС является прямой «предтечей ядерного инцидента»

Атака на Запорожскую АЭС является прямой «предтечей ядерного инцидента». Об этом заявил гендиректор российской госкорпорации Росатом Алексей Лихачев в эфире Первого канала.

«Сам прецедент, прецедент целенаправленного удара по атомно-энергетическому объекту. Ни у нас, ни у военных специалистов нет никаких сомнений, что это был не случайный удар, что оператор четко понимал, куда он направляет снаряд. Любой взрыв, любой пожар — это гарантированная потеря и энергоснабжения, электроснабжения, и водоснабжения уже реакторного блока. А это предтеча ядерного инцидента», - цитируют Лихачева российские государственные СМИ в понедельник, 1 июня.

Глава госкорпорации заявил, что планирует в ходе встречи 1 июня обсудить с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси «беспечное отношение» европейских лидеров к атомной безопасности и «замалчивание» западными специалистами атак по атомным объектам. «То, что европейские регуляторы молчат, европейские специалисты стыдливо замалчивают, причем не в первый раз уже, история Старобельска тому подтверждение, - вот это еще вызывает большую озабоченность», - подчеркнул Лихачев.

По его словам, в МАГАТЭ «ограничиваются» семью столпами и пятью принципами безопасности, в принципы работы агентства входит «неправильная политкорректность».

Радиация на признает государственных границ

Глава «Росатома» заявил, что Запад отношением к атомной безопасности «ставит под удар свои народы». Радиация не признает государственных границ, и забывшие об этом лидеры европейских стран своим «беспечным отношением» к атомной безопасности играют с огнем и ставят под прямую угрозу собственные народы и территории, сказал Алексей Лихачев, комментируя атаки на Запорожскую АЭС.

«Вот эта вся история, связанная с радиацией, не признает никаких государственных границ, радиации совершенно все равно, чьи портреты у них стоят в кабинетах. Поэтому, играя с этим огнем и позволяя накалять страсти вокруг Запорожской АЭС, очевидно, руководители европейских стран ставят под прямую угрозу свои народы, свои города, свои территории», - обратил внимание глава госкорпорации.

Топливо вне реакторов ЗАЭС при взрыве разнесется до соседних государств

Около 500 тонн ядерного материала хранятся в реакторах ЗАЭС, еще около 2 600 тонн - вне их, и в случае взрыва эти материалы могут быть ветрами разнесены до соседних государств, отметил Лихачев.

«На Запорожской АЭС гораздо больше, на порядок большее количество делящихся материалов, радиоактивных материалов, чем это было в Чернобыле. В реакторах около полутысячи тонн ядерного топлива. И, слава богу, реакторы защищены и контаментом, и корпусами. Все-таки вот от небольших снарядов они застрахованы. Хотя, конечно, тяжелое вооружение, ракеты разрушат корпус реактора, и мы получим взрыв и разброс материала на многие километры. Но около 2 600 тонн отработавшего и свежего ядерного топлива находится вне реакторных зон. На открытых площадках в том числе. И это может быть поднято в воздух и разнесено даже не мощным взрывом. И здесь радиоактивное облако, куда оно пойдет, на какие территории оно осядет рано или поздно - это вопрос расчетов. Мы такие расчеты и ведем с учетом розы ветров»,- сказал он.

В первую очередь, по его словам, под серьезным риском находится территория Украины и сопредельных западных государств.