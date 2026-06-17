Росавиация с 20 июня ограничит полеты легких и сверхлегких самолетов в центре РФ

Olga Keskin
17 Июня 2026•Обновить: 17 Июня 2026
Росавиация с 20 июня вводит временный режим, который ограничивает полеты легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотных воздушных судов над Москвой и рядом регионов.
«По представлению Минобороны России, Главный Центр Единой системы ОрВД установил временный режим, ограничивающий полеты в диапазоне высот от земли до 5200 метров легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотных воздушных судов, за исключением воздушных судов государственной и экспериментальной авиации», - говорится в сообщении.
В Росавиации указали, что «действие временного режима ограничивает использование воздушного пространства над Москвой, большей частью Московской области и частично над Рязанской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Владимирской областями».
Сообщается, что временный режим будет действовать с 20 июня 2026 года «до особого уведомления».
Отмечается, что « меры приняты для обеспечения безопасности полетов».
«Регулярные и чартерные рейсы продолжат выполняться по маршрутам в/из аэропортов согласно расписанию», - уточнили в Росавиации.