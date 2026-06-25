Росавиация сняла ограничения на полеты в Иран Ограничительные рекомендации действовали с 14 по 24 июня

Росавиация отменила ранее введенные рекомендации для российских авиакомпаний, которые ограничивали использование воздушного пространства Ирана в ночные и утренние часы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале в четверг, 25 июня.

Теперь вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана вновь могут выполняться круглосуточно.

«Вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана могут вновь осуществляться круглосуточно», - говорится в сообщении ведомства.

Ограничительные рекомендации действовали с 14 по 24 июня. В Росавиации отмечали, что они были введены в целях обеспечения безопасности полетов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

При этом, согласно открытым данным, российские авиакомпании в настоящее время не выполняют регулярные рейсы в Иран. До эскалации конфликта между Москвой и Тегераном с частотой два раза в неделю летал «Аэрофлот».