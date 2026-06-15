В ведомстве подчеркнули, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов

Росавиация ограничила вылеты российских авиакомпаний в Иран в ночное время В ведомстве подчеркнули, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов

Росавиация выпустила рекомендации NOTAM для российских авиакомпаний по использованию воздушного пространства Ирана. Об этом сообщается в заявлении ведомства, размещенном в Telegram-канале в понедельник, 15 июня.

С 14 по 24 июня 2026 года российским эксплуатантам воздушного транспорта запрещены вылеты из аэропортов России в аэропорты Ирана в период с 23:00 до 11:00 мск.

В остальное время - с 11:01 до 22:59 мск решение о выполнении рейсов в аэропорты Ирана авиакомпании должны принимать на основании оценки рисков. При этом им рекомендовано учитывать, в частности, рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

В Росавиации подчеркнули, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.