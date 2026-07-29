Озеро приобретает розовый цвет благодаря каротиноидным пигментам, которые микроводоросль Dunaliella salina вырабатывает для защиты от интенсивного солнечного света

Розовое чудо казахстанской степи: озеро Кобейтуз Озеро приобретает розовый цвет благодаря каротиноидным пигментам, которые микроводоросль Dunaliella salina вырабатывает для защиты от интенсивного солнечного света

Озеро Кобейтуз, расположенное посреди казахстанской степи, привлекает внимание водой, которая в летние месяцы приобретает розовый оттенок.

Кобейтуз находится в Акмолинской области, примерно в 160 км от столицы Казахстана, Астаны. Озеро становится розовым лишь летом, когда температура воздуха и уровень засушливости достигают определенных показателей.

Необычный цвет воды связан с микроводорослью Dunaliella salina, способной существовать в условиях крайне высокой солености. Под воздействием интенсивного солнечного света она вырабатывает каротиноидные пигменты, которые и придают озеру розовый оттенок.

Название Кобейтуз в переводе с казахского означает «соленое озеро». На протяжении столетий местные жители знали его как водоем с высокой концентрацией минералов.

Озеро также отмечалось на исторических картах как важный географический ориентир. По мнению специалистов, свое название оно получило благодаря наиболее характерной особенности природного состава воды.

В отдельные периоды уровень солености Кобейтуза сравнивают с Мертвым морем. Из-за высокой концентрации соли рыба в озере не водится.

Побережье, покрытое белыми кристаллами соли, и богатый минералами состав воды делают Кобейтуз одним из самых необычных объектов природного наследия Казахстана.

- Озеро получило известность во время пандемии COVID-19

Особую популярность Кобейтуз приобрел в период пандемии COVID-19, когда фотографии и видеозаписи озера начали активно распространяться в соцсетях. Благодаря этому оно стало широко известно как в Казахстане, так и за пределами страны.

Озеро отличается небольшой глубиной, которая обычно не превышает уровня колен. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, чтобы сфотографироваться на фоне розовой воды и соляных кристаллов.

Однако рост числа посетителей привел и к серьезным экологическим проблемам.

Некоторые туристы вывозили с озера соль и лечебную грязь, заезжали на автомобилях на прибрежную территорию и оставляли после себя мусор. Это нанесло ущерб хрупкой экосистеме водоема и усилило требования к ужесточению мер по его защите.

- По поручению Токаева озеро включат в состав национального парка

По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, данному в этом месяце, озеро Кобейтуз решено включить в границы Государственного национального природного парка «Буйратау» и предоставить ему статус особо охраняемой природной территории.

В акимате Акмолинской области сообщили, что в рамках природоохранных мероприятий возле озера планируется построить смотровую площадку и парковку. Доступ посетителей к наиболее уязвимым участкам побережья будет ограничен.

Кроме того, на въездах в район озера появятся круглосуточные контрольно-пропускные пункты. Совместные проверки будут проводить сотрудники полиции и представители профильных государственных органов.

- Мы подарили детям незабываемые воспоминания

Жительница Астаны Асель Абдрахманова, приехавшая на озеро вместе с детьми, рассказала «Анадолу», что давно видела Кобейтуз в соцсетях, однако впервые смогла посетить его только этим летом.

По ее словам, она была поражена тем, что посреди степи находится такое уникальное природное место.

«Больше всего меня впечатлила даже не розовая вода, а соляные кристаллы, сверкавшие под солнечными лучами. Маленькие кусочки соли правильной формы, словно вырезанные ножом, создавали необыкновенную картину, когда мы шли по озеру. Мы сделали прекрасные фотографии с детьми и сохранили незабываемые воспоминания», - сказала Абдрахманова.

Между тем гидрохимический анализ, проведенный Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области, показал, что содержание ряда веществ в воде озера превышает допустимые нормы. Среди них - аммонийный азот, аммиак, хлориды, мышьяк и сульфаты.

В связи с этим власти предупреждают, что купание в озере может представлять опасность для здоровья. Они также подчеркивают, что сбор соли негативно влияет на естественное состояние водоема.

В последнее время в соцсетях вновь начали появляться фотографии скопившегося вокруг озера мусора, что еще раз продемонстрировало необходимость усиления природоохранных мер.

Экологи отмечают, что для сохранения уникальной экосистемы Кобейтуза для будущих поколений необходимо контролировать число посетителей, строго соблюдать природоохранные правила и свести к минимуму антропогенную нагрузку на эту территорию.