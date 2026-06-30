Глава Швейцарской сети мониторинга ледников заявил, что каждый день до конца лета приведет к безвозвратной утрате льда, формировавшегося веками

Рекордная жара ускорила беспрецедентное таяние ледников в Швейцарских Альпах Глава Швейцарской сети мониторинга ледников заявил, что каждый день до конца лета приведет к безвозвратной утрате льда, формировавшегося веками

Рекордная для июня волна жары, охватившая Европу и Швейцарию, вызвала беспрецедентное таяние ледников в Альпах, которые к концу лета могут понести необратимые потери. Об этом в беседе с «Анадолу» заявил директор Швейцарской сети мониторинга ледников (GLAMOS) Маттиас Хусс.

По его словам, Европа переживает чрезвычайно интенсивную и продолжительную волну жары.

«Было побито множество многолетних рекордов, и, более того, эта жара сохраняется необычайно долго. Наука ясно показывает, что столь сильные и продолжительные волны жары стали возможны только из-за вызванного человеком изменения климата. Прогнозы также свидетельствуют о том, что подобные явления будут происходить все чаще», — сказал Хусс.

Он отметил, что обычно подобная жара ожидается в июле или августе, однако в этом году она началась раньше.

«Раньше мы говорили, что самыми жаркими месяцами в Европе являются июль и август. Однако в последние годы периоды сильной жары все чаще начинаются уже в июне, а иногда и в мае. То есть летний период экстремальной жары становится длиннее», — отметил эксперт, подчеркнув, что негативные последствия таких продолжительных периодов только усиливаются.

Хусс добавил, что волны жары не являются новым явлением сами по себе, однако изменение климата вывело их на качественно иной уровень.

Он также подчеркнул, что средние температуры продолжают расти, а новые температурные рекорды становятся все более частыми. Помимо изменения климата, дополнительным фактором является более интенсивное воздействие солнечной радиации на поверхность Земли.

По словам Хусса, из-за высоких температур ледники в Швейцарских Альпах тают значительно быстрее.

«Сейчас мы наблюдаем в Альпах беспрецедентные темпы таяния. В последние дни я находился в районе ледников, и действительно поражает, насколько быстро уменьшается толщина льда. Только ледники Швейцарии круглосуточно теряют столько льда и снега, что каждые шесть секунд этого объема хватило бы, чтобы заполнить один олимпийский бассейн», — отметил он.

Хусс подчеркнул, что еще до нынешней волны жары ледники в Швейцарских Альпах находились в крайне тяжелом состоянии после зимы с небольшим количеством осадков.

«Первую волну жары мы пережили уже в мае. Нынешняя жара накладывается на и без того неблагоприятную ситуацию. Сейчас началась фаза неустойчивой потери массы ледников. Для этого времени года это крайне рано. Каждый день с сегодняшнего дня и до конца лета, до конца сентября, будет безвозвратно уничтожать лед, который формировался десятилетиями и даже столетиями», — предупредил ученый.

Он назвал происходящую потерю ледников в Альпах по-настоящему тревожной и отметил, что ожидается еще один год экстремального сокращения ледяного покрова. При этом, по его словам, пока невозможно точно оценить, какой объем льда будет утрачен.

Говоря о долгосрочных перспективах, Хусс отметил, что существующие прогнозы остаются неизменными. При нынешней климатической политике глобальное потепление, по оценкам ученых, достигнет примерно 2,7 градуса, причем в Европе рост температуры будет еще выше.

«Европа нагревается быстрее, чем в среднем по миру. Это приведет к тому, что к 2100 году Альпы потеряют около 90% своих ледников. Однако если благодаря скоординированным международным усилиям удастся к 2050 году свести выбросы углекислого газа к нулю, то примерно 25% альпийских ледников можно будет сохранить», — сказал Хусс.

Эксперт также предупредил, что таяние ледников и сокращение количества снегопадов окажут серьезное влияние на зимние виды спорта в таких странах, как Швейцария. По его словам, в будущем катание на лыжах, вероятно, останется возможным, однако работать смогут лишь горнолыжные курорты, расположенные на больших высотах.