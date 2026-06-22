Возглавляемая сенатором Полин Хэнсон политическая сила известна выступлениями против мусульман и призывами к жесткому сокращению миграции

Резкий рост популярности правой партии One Nation в Австралии вызывает серьезные опасения в обществе Возглавляемая сенатором Полин Хэнсон политическая сила известна выступлениями против мусульман и призывами к жесткому сокращению миграции

Возглавляемая сенатором Полин Хэнсон ультраправая австралийская партия One Nation («Одна нация»), известная своими выступлениями против мусульман и призывами к жесткому сокращению миграции, стала одной из самых популярных политических сил в стране.

Резкому всплеску популярности правой популистской партии способствовало падение поддержки либерально-националистической коалиции (Liberal-National Coalition) на фоне роста стоимости жизни, нехватки жилья и ожесточенных дебатов по вопросам миграции.

One Nation была основана почти 30 лет назад — в 1997 году. Долгое время эта политическая сила оставалась в тени, но в начале 2026 года ее рейтинг резко взлетел.

Переход бывшего заместителя премьер-министра Австралии и экс-лидера Национальной партии Барнаби Джойса в партию Полин Хэнсон вызвал большой резонанс. Этот шаг, наряду с его назначением на пост представителя партии по казначейству и экономике, стал важным фактором текущего политического подъема партии в преддверии выборов.

После федеральных выборов 2025 года, где партия «Одна нация» получила около 6,5% голосов, ее поддержка среди избирателей существенно выросла. Такой успех антиисламской и антииммигрантской партии вызвал бурную реакцию и политические споры в Австралии.

Провал Либерально-национальной коалиции на выборах и затянувшийся кризис лидерства в ней стали одним из главных катализаторов успеха «Одной нации». Об этом в беседе с корреспондентом «Анадолу» сказал доктор Бюлент (Хасс) Деллал, исполнительный директор Австралийского мультикультурного фонда.

«Высокая стоимость жизни, нехватка жилья и экономическая неопределенность также сыграли свою роль. Нынешние лозунги партия «Одна нация» и ее лидер использовали на протяжение многих лет, но на фоне текущей ситуации на международных рынках, глобальных конфликтов и экономических процессов сегодня эти слоганы гораздо лучше воспринимаются общественностью»,-пояснил собеседник агентства.

Он напомнил, что Полин Хансон в ходе недавних выступлений заявляла о «вторжении» мусульман в страну и необходимости создания монокультурного общества.

Деллал отметил, что заявления ультраправого австралийского сенатора последовательно подвергаются резкой критике со стороны политических лидеров, правозащитников и мусульманских организаций. Эксперт подчеркнул, что такого рода выступления вызывают озабоченность, поскольку способствуют поляризации общества, стигматизации меньшинств и ставят под угрозу принципы мультикультурализма

По его словам, при этом Хэнсон игнорирует тот факт, что австралийская служба безопасности и разведки (ASIO). неоднократно заявляла, что неонацистские и праворадикальные группировки представляют собой одну из самых серьезных и быстрорастущих внутренних угроз.

Политолог, профессор Джозеф Камиллери в свою очередь обратил внимание на тот факт, что поддержка партии «Одна нация» напоминает рост популярности крайне правых движений в Европе после экономических и политических кризисов 1920-х и 1930-х годов. Профессор подчеркнул, что эта тенденция чрезвычайно опасна.