Рахмон призвал страны Центральной Азии объединить усилия перед лицом новых угроз Президент Таджикистана предложил создать в регионе крупные нефтеперерабатывающие предприятия

На фоне усиливающейся геополитической напряженности странам региона необходимо действовать сообща. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

Текст заявления опубликовала пресс-служба президента Таджикистана в пятницу, 31 июля.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял участие в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, которая состоялась в городе Чолпон-Ата в Кыргызстане.

Открывая выступление, таджикский лидер поблагодарил президента Кыргызстана Садыра Жапарова за приглашение и теплый прием, отметив, что встреча стала важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов региональной повестки.

Особое внимание Рахмон уделил изменяющейся международной обстановке. Он подчеркнул, что усиление геополитической напряженности, трансформация мировой архитектуры безопасности и появление новых угроз требуют от стран Центральной Азии более тесной координации и совместных действий.

Вместе с тем президент отметил, что одновременно с ростом глобальных рисков усиливается и международный интерес к Центральной Азии. По его словам, это создает благоприятные условия для расширения торгово-экономического сотрудничества, привлечения иностранных инвестиций, современных технологий и реализации крупных инфраструктурных проектов.

Среди ключевых направлений дальнейшего сотрудничества Рахмон назвал развитие транспортных коридоров и логистики, энергетики, промышленности, цифровизации и обеспечение продовольственной безопасности.

Отдельно глава Таджикистана выступил с инициативой строительства в странах Центральной Азии крупных нефтеперерабатывающих предприятий по производству топлива. По его мнению, такая мера позволит повысить энергетическую устойчивость региона с учетом изменений на мировых и региональных энергетических рынках.

Рахмон также подчеркнул важность укрепления культурно-гуманитарных связей, отметив, что именно они способствуют развитию дружбы, взаимопонимания и доверия между народами региона.

Завершая выступление, президент Таджикистана подтвердил готовность Душанбе продолжить совместную работу по реализации достигнутых договоренностей и развитию регионального сотрудничества.