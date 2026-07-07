Совокупные оборонные расходы стран НАТО в 2026 году увеличатся примерно на 11% по сравнению с прошлым годом – до 1 трлн 809 млрд 915 млн долларов

Расходы стран НАТО на оборону в 2026 году превысят $1,8 трлн Совокупные оборонные расходы стран НАТО в 2026 году увеличатся примерно на 11% по сравнению с прошлым годом – до 1 трлн 809 млрд 915 млн долларов

Совокупные расходы стран-членов НАТО на оборону в 2026 году, как ожидается, достигнут 1 трлн 809 млрд 915 млн долларов.

НАТО опубликовало данные о прогнозируемых оборонных расходах государств-членов на 2026 год.

Согласно этим данным, совокупные оборонные расходы стран НАТО в 2026 году увеличатся примерно на 11% по сравнению с прошлым годом – до 1 трлн 809 млрд 915 млн долларов.

В 2024 году этот показатель составлял 1 трлн 482 млрд 905 млн долларов, а в 2025 году — 1 трлн 629 млрд 630 млн долларов.

Крупнейшие оборонные расходы среди стран- членов НАТО, как и прежде, приходятся на Соединенные Штаты. Ожидается, что в 2026 году расходы США на оборону составят 1 трлн 32 млрд 849 млн долларов, что соответствует примерно 57% совокупных оборонных расходов Альянса.



Далее следуют Германия — с 147 млрд долларов, Великобритания — 110 млрд долларов, Франция — 80 млрд долларов, Италия — 57 млрд долларов, Польша — 53 млрд долларов и Канада — 52 млрд долларов.

При этом оборонные расходы Турции в 2026 году составят 48 млрд долларов.

Согласно данным, в 2026 году у пяти стран НАТО базовые оборонные расходы превысят 3,5% ВВП.

Литва займет первое место в плане доли расходов на оборону в процентах от ВВП с показателем 5,33%. Далее следуют Эстония с 5,1%, Латвия - 4,92%, Польша - 4,68%, Греция - 3,65%, Дания - 3,49% и Швеция - 3,22%. Для Турции этот показатель, по прогнозу, составит 2,85% ВВП.

В тот же период расходы на оборону в процентах от ВВП, как ожидается, составят: США — 3,17%, Германия — 2,69%, Франция — 2,22%, Великобритания — 2,56% и Италия — 2,10%.

Средний показатель по НАТО прогнозируется на уровне 2,86% ВВП.

Наименьшую долю национального дохода на оборону среди стран Альянса, как ожидается, направит Словения — 1,61% ВВП. За ней следуют Бельгия и Испания — по 2% ВВП.

По оценка , в 2026 году 17 стран-членов достигнут целевого показателя, предусматривающего выделение 1,5% ВВП на инвестиции, связанные с обороной и безопасностью.

На саммите НАТО, состоявшемся в 2025 году в Гааге, лидеры стран Альянса договорились к 2035 году довести базовые оборонные расходы до 3,5% ВВП, а также дополнительно выделять 1,5% ВВП на инвестиции в гражданскую готовность и устойчивость, поддержку инноваций, защиту критической инфраструктуры и развитие оборонной промышленности.