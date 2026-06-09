Однодневные расходы на ядерное оружие могли бы избавить 2 млн человек от продовольственной небезопасности, отмечают авторы доклада

Расходы на ядерное оружие в мире достигли рекордных $118,8 млрд в 2025 году Однодневные расходы на ядерное оружие могли бы избавить 2 млн человек от продовольственной небезопасности, отмечают авторы доклада

Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) и организация Nuclear Weapons Ban Monitor сообщили, что в прошлом году на ядерное оружие было потрачено 118,8 млрд долларов. Согласно опубликованному докладу, расходы в этой сфере достигли рекордного уровня, увеличившись примерно на 19% по сравнению с предыдущим годом.

В докладе под названием «Предопределено заранее: расходы на ядерное оружие в 2025 году» представлены данные о затратах девяти государств, обладающих ядерным оружием.

«В 2025 году девять государств, обладающих ядерным оружием, потратили на свои ядерные арсеналы 118,8 млрд долларов, или 3768 долларов в секунду. Это самая высокая сумма, когда-либо зафиксированная», — говорится в документе.

Согласно докладу, совокупные расходы Китая, Франции, Индии, Израиля, КНДР, Пакистана, России, Великобритании и США на ядерное оружие увеличились на 16,8 млрд долларов по сравнению с предыдущим годом, что соответствует росту примерно на 19%.

«В течение года частный сектор заработал не менее 38 млрд долларов на контрактах, связанных с ядерным оружием. США потратили 69,2 млрд долларов — больше, чем все остальные государства, обладающие ядерным оружием, вместе взятые. Вашингтон также зафиксировал крупнейший годовой прирост расходов — на 12,4 млрд долларов. Китай стал вторым крупнейшим инвестором в ядерное оружие с расходами в 13,5 млрд долларов. Великобритания, потратив 9,5 млрд долларов, обошла Россию, чьи расходы составили 12,6 млрд долларов, и заняла третье место по объему затрат», - отмечается в нем.

Также сообщается, что в прошлом году Франция направила на ядерное оружие 7,7 млрд долларов, Индия — 2,8 млрд долларов, Пакистан — 1,5 млрд долларов, Израиль — 1,2 млрд долларов, а Северная Корея — 656 млн долларов.

В докладе подчеркивается, что за последние пять лет девять ядерных держав потратили на свои арсеналы в общей сложности 471 млрд долларов. Отмечается, что государства, обладающие ядерным оружием, продолжают модернизировать и расширять свои арсеналы, одновременно разрабатывая прогнозы, предусматривающие дальнейший рост расходов в ближайшие годы.

Однодневные расходы на ядерное оружие могли бы избавить 2 млн человек от продовольственной небезопасности

«Данные из Франции, Великобритании и США показывают, что в ближайшие годы будут потрачены еще миллиарды долларов, поскольку все три страны намерены развивать и поддерживать свои системы вооружений вплоть до следующего столетия. Учитывая, что государства, обладающие ядерным оружием, согласны с тем, что ядерную войну невозможно выиграть и ее никогда не следует вести, эти средства расходуются впустую и отвлекаются от неотложных гуманитарных потребностей», - говорится в документе.

Авторы доклада отмечают, что сумма, расходуемая на ядерное оружие всего за одну минуту, могла бы обеспечить 3478 человек доступом к чистой воде и санитарии. Расходы за один день могли бы вывести из состояния продовольственной небезопасности 2 млн человек.

«Средства, потраченные на ядерное оружие за одну неделю, позволили бы защитить более 12 млрд человек от кори, эпидемического паротита и краснухи. Годовые расходы могли бы обеспечить солнечной энергией более 6 млн домов», — говорится в документе.

В докладе также указывается, что в последние годы ООН сталкивается с сокращением финансирования гуманитарной помощи и программ развития.

«Только средства, которые США потратили на ядерное оружие в 2025 году, могли бы покрыть весь годовой бюджет ООН 19 раз», — отмечается в документе.

Кроме того, авторы доклада подчеркивают, что рост расходов на ядерное оружие способствует дальнейшему обострению опасной геополитической обстановки и усиливает ядерную напряженность.

«Ядерное оружие невозможно применить без катастрофических последствий»

Директор программ ICAN и соавтор доклада Сьюзи Снайдер раскритиковала тот факт, что девять государств тратят миллиарды долларов на «ложное обещание безопасности» в период, когда стоимость жизни стремительно растет, а многие люди испытывают трудности с доступом к продовольствию и топливу.

«Ядерное оружие невозможно применить без катастрофических последствий. Ошибочная логика ядерного сдерживания требует, чтобы наше выживание зависело от наших противников», — заявила Снайдер.

Глава политического направления ICAN и соавтор доклада Алисия Сандерс-Закре отметила: «Девять государств, обладающих ядерным оружием, планируют сохранять и модернизировать свои ядерные силы на протяжении многих десятилетий. Тем самым они отвлекают миллиарды долларов от реальных потребностей в обеспечении безопасности людей».