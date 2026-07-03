Вокруге Майн-Таунус был проведен обыск в доме, арендованном подозреваемым, а также был осмотрен и изъят автомобиль, которым он пользовался

Расследование взрыва в Монако продолжается в Германии Вокруге Майн-Таунус был проведен обыск в доме, арендованном подозреваемым, а также был осмотрен и изъят автомобиль, которым он пользовался

В ходе расследования взрыва, произошедшего у входа в жилой дом в Монако, сообщается, что подозреваемой в совершении этого преступления является 39-летняя гражданка Украины, проживающая в Германии.

В сообщении Немецкого информационного агентства (dpa) отмечается, что в ходе расследования взрыва в Монако установлено: подозреваемый, которого ранее считали мужчиной, на самом деле является женщиной, переодетой в мужскую одежду.

39-летняя гражданка Украины, в отношении которой выдан международный ордер на арест, находится в розыске.

Подозреваемая по-прежнему находится в розыске

В заявлении Управления по расследованию уголовных дел земли Гессен (LKA) сообщается, что в рамках расследования, проводимого властями Монако, были выявлены связи, простирающиеся до земли Гессен.

В заявлении отмечается, что по запросу властей Монако в четверг в округе Майн-Таунус был проведен обыск в доме, арендованном подозреваемым, а также был осмотрен и изъят автомобиль, которым он пользовался.

LKA сообщила, что женщина подозревается в причастности к взрыву, что полученные доказательства были переданы властям Монако, а подозреваемая по-прежнему находится в розыске.

Пострадавшие: украинский олигарх, его жена и сыновья

По данному делу ведется расследование по обвинениям в «покушении на умышленное убийство» и «совершении преступления с использованием взрывчатых веществ».

В сообщении агентства DPA отмечается, что следственные органы рассматривают версию о том, что подозреваемая женщина действовала не в одиночку. При этом сообщается, что двое задержанных мужчин были освобождены из-под стражи в связи с отсутствием достаточных доказательств их непосредственного участия в инциденте.

Прокуратура Монако не раскрывает личности пострадавших, однако в сообщениях прессы Монако, Франции и Украины высказывается предположение, что среди пострадавших — украинский олигарх, его жена и сыновья.

Теракт в Монако

В результате мощного взрыва, произошедшего в понедельник вечером у входа в жилой дом в Монако, трое человек получили тяжелые ранения.

Прокуратура Монако сообщила, что перед инцидентом неизвестный человек оставил у входа в здание пакет, а затем удалился с места происшествия.