Телефон греческого журналиста и бывшего депутата Европарламента Кулоглу взламывали не менее трех раз при помощи Pegasus

Расследовавший злоупотребления Pegasus евродепутат сам стал жертвой этой шпионской программы Телефон греческого журналиста и бывшего депутата Европарламента Кулоглу взламывали не менее трех раз при помощи Pegasus

Во время расследования Европарламентом злоупотреблений шпионской программой Pegasus, разработанного израильской компанией NSO Group, один из членов соответствующего комитета Стелиос Кулоглу сам стал её жертвой

Это следует из доклада канадской исследовательской организации в области кибербезопасности Citizen Lab при Университете Торонто. Согласно докумену, телефон греческого журналиста и бывшего депутата Европарламента Кулоглу взламывали не менее трех раз при помощи Pegasus в период с октября 2022 года по март 2023 года.

Отмечается, что это первый публично подтвержденный случай, когда действующий член комитета ЕП по расследованию использования Pegasus и аналогичных шпионских программ в Европе, сам стал объектом атаки с их применением.

По данным исследования, первое проникновение произошло 21 октября 2022 года. На тот момент комитет готовился к ключевым заседаниям, а среди его членов распространялись проекты соответствующих докладов. Авторы отчета не исключают, что злоумышленники могли получить доступ к еще не обнародованным материалам расследования. Злоумышленники получили доступ к сообщениям, документам, фотографиям, а также могли использовать микрофон и камеру устройства.

Авторы отчета обращают внимание на тот факт, что инцидент поставил под угрозу не только безопасность одного из депутатов Европарламента, но и конфиденциальность проводимого законодательным органом расследования. В связи с этим институтам Евросоюзза рекомендовано провести тщательное расследование произошедшего.

В отчете содержится призыв проверить всех депутатов и сотрудников комитета на предмет возможного проникновения шпионского программного обеспечениея, а также выработать единый механизм защиты европейских институтов от подобных кибератак.

Стелиос Кулоглу Кулоглу входил в состав специального комитета Европарламента, осуществляющего с марта 2022 года по июль 2023 года расследование использования Pegasus и других средств цифровой слежки. Комитет изучал предполагаемые случаи незаконной слежки за журналистами, политиками, активистами и гражданами со стороны европейских правительств.

Pegasus считается одним из наиболее совершенных коммерческих шпионских программных продуктов. Он разработан израильской компанией NSO Group и, по утверждению компании, поставляется исключительно государственным структурам.

NSO Group утверждает, что программное обеспечение лицензируется исключительно для борьбы с терроризмом и тяжкими преступлениями. Однако в последние годы Pegasus неоднократно фигурировал в международных расследованиях в связи с информацией о его использовании для слежки за журналистами, оппозиционными политиками, правозащитниками и общественными активистами.

В настоящее время NSO Group находится под санкциями США.