Исследовательские работы в крепости, возведенной царем Урарту Русой II на высоте около 2300 метров над уровнем озера Ван, осуществляются при поддержке Министерства культуры и туризма Турции

Раскопки в крепости Кеф на востоке Турции выявляют новые следы государства Урарту Исследовательские работы в крепости, возведенной царем Урарту Русой II на высоте около 2300 метров над уровнем озера Ван, осуществляются при поддержке Министерства культуры и туризма Турции

В ходе археологическиех раскопок, проводимых в древней крепости Кеф, расположенной в районе Адалджеваз провинции Битлис на востоке Турции, продолжают обнаруживаться новые следы эпохи государства Урарту.

Исследовательские работы в крепости, возведенной царем Урарту Русой II на высоте около 2300 метров над уровнем озера Ван, осуществляются при поддержке Министерства культуры и туризма Турции. По словам руководителя группы, доцента кафедры археологии Ванского университета Юзюнджю Йыл (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, YYÜ) Исмаила Джошкуна, это один из самых высокогорных археологических объектов в Турции, где ведутся раскопки.

В этом археологическом сезоне исследователи сосредоточили работы в верхнем зале крепости, где в прошлом году были обнаружены восемь массивных несущих колонн. Рядом с ним археологи исследуют помещения, которые, предположительно, использовались как склад и кухня.

В ходе раскопок найдены фрагменты керамики с клинописными надписями, бусины, архитектурные элементы и слои золы. Исследователи также установили, что сооружение перестало использоваться после сильного землетрясения и последовавшего за ним пожара.

По словам Исмаила Джошкуна, полученные данные свидетельствуют о том, что крепость выполняла не только военные и административные функции, но, вероятно, служила и религиозным центром, где проводились культовые церемонии.

Ученые продолжают изучение клинописных надписей на обнаруженной в районе крепости керамике. Ожидается, что результаты исследований внесут вклад в изучение истории Урарту и исторического значения региона Битлис.