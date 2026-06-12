В настоящее время никаких практических шагов по организации воссоединения не предпринимается - журналист Матей Роска

Разговоры о воссоединении Молдовы с Румынией называют «планом Б» для вступления в ЕС В настоящее время никаких практических шагов по организации воссоединения не предпринимается - журналист Матей Роска

Сигналы Молдовы о возможном воссоединении с Румынией в случае возникновения трудностей на пути вступления в Европейский союз рассматриваются как «план Б» для Кишинева.

После того как президент Молдовы Майя Санду положительно высказалась о возможности воссоединения страны с Румынией, внимание вновь переключилось на такой сценарий.

Журналист Матей Роска, работающий в Лондоне, и молдавский политолог Денис Ченушэ в беседе с «Анадолу» оценили заявления о возможном воссоединении Молдовы и Румынии, которые в прошлом были частью одного государства.

Воссоединение это план Б для Молдовы

Роска отметил, что в настоящее время никаких практических шагов по организации воссоединения не предпринимается.

«Воссоединение с Румынией это план Б для Молдовы в процессе вступления в ЕС», - сказал он.

По его мнению, молдавские лидеры могут поддерживать тему воссоединения с Румынией в повестке, чтобы получить «рычаг давления» на переговорах о членстве в ЕС. При этом Роска считает более вероятным вступление Молдовы в Евросоюз как независимого государства.

Он отметил, что разговоры о воссоединении политически нормализовались, и это тоже следует учитывать.

«Некоторые эксперты, с которыми я говорил, считают, что у Молдовы не так много шансов вступить в ЕС, особенно в короткие сроки. Нынешнее правительство Молдовы обещало вступление в ЕС до 2030 года, однако отмечается, что эта цель нереалистична», - сказал Роска.

По его словам, Кишинев также хочет сохранять тему воссоединения в повестке из-за сомнений вокруг процесса вступления в ЕС. Роска добавил, что в последние годы две страны значительно сблизились, особенно в вопросах поддержки Украины и инфраструктуры.

Он подчеркнул, что вопрос воссоединения на протяжении поколений был «романтическим идеалом», однако сегодня стал предметом практической дискуссии.

«Потому что это можно сделать на основе намерения. В то же время это может означать и вступление Молдовы в ЕС», - отметил он.

Роска заявил, что Санду сейчас не ведет кампанию за воссоединение, однако в случае такой кампании могла бы получить широкую поддержку.

«Национальная история между Молдовой и Румынией приобрела международный характер. Еще один важный момент заключается в том, что эти заявления начала именно Молдова», - сказал он.

По данным опросов, в Румынии около 70 % населения выступают за объединение, тогда как в Молдове этот показатель составляет около 40 %.

«Если посмотреть на карту, Румыния больше Молдовы. Может показаться, что большая страна пытается поглотить маленькую, но это не так. Решение по такому вопросу будет принимать народ», - добавил Роска.

Скорее политическая импровизация, чем структурированный план

Молдавский политолог Денис Ченушэ, в свою очередь, указал, что сценарий «воссоединения» Румынии и Молдовы может привести к нежелательным последствиям для ЕС.

«Правительство Молдовы может представить объединение как последнюю возможность, если страна не выполнит критерии в процессе вступления в ЕС или столкнется с вето на более позднем этапе. Однако этот сценарий выглядит скорее политической импровизацией, чем структурированным планом», - сказал он.

Ченушэ отметил, что с учетом уровня бедности и задолженности в Молдове с момента прихода нынешнего правительства к власти обществу могут представить воссоединение с Румынией как единственный выход. По его словам, согласно опросам, 35–40 процентов граждан, готовых проголосовать за объединение с Румынией, в основном имеют румынские паспорта.

Политолог также подчеркнул, что, вопреки распространенному мнению, влияние России на Молдову довольно ограничено. Он считает, что если атаки России на Украину не прекратятся в ближайшее время, это влияние в Молдове может полностью исчезнуть.

Молдова рассчитывает вступить в ЕС до 2030 года

Президент Молдовы Санду ранее заявила, что на возможном референдуме проголосовала бы за объединение Молдовы с соседней Румынией, чтобы защитить хрупкую демократию в стране от давления России.

Бывший премьер-министр Румынии Илие Боложан поддержал заявление Санду, отметив, что путь Молдовы в ЕС проходит через Румынию, а потому считает ее слова «естественными».

Молдова подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года и получила статус страны-кандидата. После этого между ЕС и Молдовой начались переговоры о членстве.

В Молдове, которая рассчитывает вступить в ЕС до 2030 года, в 2024 году прошел референдум о вступлении в Евросоюз. За внесение изменений в конституцию с целью присоединения к ЕС проголосовали 50,31 процента граждан, против - 49,69 %.