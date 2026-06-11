Альтернативные транспортные маршруты укрепляют не только сотрудничество между двумя странами, но и региональную стабильность и экономическую устойчивость - подчеркнул Бурханеттин Дуран

Развитие отношений между Турцией и Саудовской Аравией является воплощением дальновидной дипломатии Альтернативные транспортные маршруты укрепляют не только сотрудничество между двумя странами, но и региональную стабильность и экономическую устойчивость - подчеркнул Бурханеттин Дуран

Глава Управления коммуникаций администрации президента Бурханеттин Дуран заявил: «Развивающееся сотрудничество между Турцией и Саудовской Аравией в сферах транспорта, логистики и региональной взаимосвязанности является конкретным воплощением концепции дальновидной дипломатии, сформулированной президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом».

Дуран опубликовал в социальной сети заявление о развивающемся сотрудничестве между Турцией и Саудовской Аравией в сферах транспорта, логистики и региональной связности.

Отметив, что Турция, на протяжении веков находившаяся в центре торговых путей, соединяющих континенты, и сегодня продолжает оставаться сильным игроком в сфере региональной связности и экономического сотрудничества, глава управления подчеркнул:

«Развивающееся сотрудничество между Турцией и Саудовской Аравией в сферах транспорта, логистики и региональной связности является конкретным воплощением концепции визионерской дипломатии, выдвинутой нашим президентом г-ном Реджепом Тайипом Эрдоганом. Пути, которые в прошлом соединяли цивилизации, сегодня с помощью новых транспортных коридоров несут торговлю, развитие и процветание в будущее. Альтернативные транспортные маршруты, разработанные с учетом новых потребностей, вызванных региональными кризисами, укрепляют не только сотрудничество между двумя странами, но и региональную стабильность и экономическую устойчивость. Турция под руководством нашего президента продолжает укреплять региональную связность и открывать новые возможности на основе взаимной выгоды, сотрудничества и совместного развития».