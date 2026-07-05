Ливни вызвали паводки в северных регионах страны, на юге сохраняется угроза из-за тропического шторма

Пять человек погибли в результате наводнений на севере Китая Ливни вызвали паводки в северных регионах страны, на юге сохраняется угроза из-за тропического шторма

По меньшей мере пять человек погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями в северных регионах Китая.

Как сообщает агентство Синьхуа, в степях городского округа Тунляо автономного района Внутренняя Монголия два пастуха погибли после того, как их унесло паводковыми водами.

Еще три человека погибли в городе Фушунь провинции Ляонин, где сильные дожди, начавшиеся днем накануне, вызвали наводнение. Из пострадавших районов были эвакуированы 3 596 человек.

Между тем на юге Китая сохраняется режим повышенной готовности в связи с тропическим штормом «Майсак».

Минувшей ночью шторм, затронувший вьетнамскую провинцию Куангнинь, сместился на север и принес сильный ветер и ливни в Гуанси-Чжуанский автономный район Китая.

В городе Фанчэнган вышедшие из берегов реки затопили улицы. Спасатели на надувных лодках эвакуировали людей, оказавшихся в ловушке из-за паводка.

Тропический шторм, сформировавшийся в начале месяца над Южно-Китайским морем, ранее затронул остров Хайнань, после чего через залив Бэйбу направился вглубь территорий Вьетнама и Китая.

Хотя скорость ветра шторма, составляющая от 83 до 100 км/ч, снижается по мере его продвижения вглубь суши, он повышает риск наводнений в районах, где уже идут сезонные дожди.