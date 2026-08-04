КНДР осудила многонациональные военно-морские учения «RIMPAC 2026», проходившие с 24 июня по 31 июля

Пхеньян пообещал ответить на учения RIMPAC «сдерживанием нового уровня» КНДР осудила многонациональные военно-морские учения «RIMPAC 2026», проходившие с 24 июня по 31 июля

Северная Корея ответит «сдерживанием нового уровня» на многонациональные военно-морские учения RIMPAC под руководством США в Тихоокеанском регионе.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), власти КНДР осудили военно-морские учения «RIMPAC 2026», проходившие с 24 июня по 31 июля.

В сообщении учения были названы «репетицией агрессивной войны» в регионе.

Кроме того, учения, в которых также участвовали Южная Корея и Япония, были охарактеризованы как «попытка США установить абсолютную военную гегемонию в Тихоокеанском регионе».

Учения Rim of the Pacific, более известные как RIMPAC, проводятся раз в два года и считаются крупнейшими в мире многонациональными военно-морскими учениями.