Пхеньян заявил об отсутствии обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия

Статус Северной Кореи как ядерного государства не зависит от позиции других стран и обсуждений на международных площадках, постпред страны при ООН

КНДР не считает себя связанной обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам дипломата, статус Северной Кореи как ядерного государства не зависит от позиции других стран и обсуждений на международных площадках.

Он также заявил, что США и ряд стран на конференции по ДНЯО «подрывают ее атмосферу», ставя под сомнение ядерный статус КНДР.

Постпред добавил, что КНДР намерена придерживаться собственной политики в сфере ядерных вооружений, закрепленной в законодательстве и конституции страны.