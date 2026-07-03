В досье агентства «Анадолу» рассмотрены стратегическое значение Стамбульского саммита 2004 года и предстоящего саммита в Анкаре в контексте процессов трансформации Североатлантического альянса

Путь между саммитами в Стамбуле и в Анкаре: эволюция от НАТО «2.0» к «3.0» В досье агентства «Анадолу» рассмотрены стратегическое значение Стамбульского саммита 2004 года и предстоящего саммита в Анкаре в контексте процессов трансформации Североатлантического альянса

На саммите в Стамбуле в 2004 году НАТО закрепила переход к формату, который эксперты и дипломаты называют «2.0», адаптируя Альянс от холодной войны к угрозам XXI века. Саммит НАТО в столице Турции Анкаре, запланированный на 7–8 июля, как ожидается, на фоне новых вызовов в сфере безопасности ознаменует собой старт концепции «НАТО 3.0».



В очередной части серии досье агентства «Анадолу» под названием «От Брюсселя до саммита НАТО в Анкаре» рассмотрены стратегическое значение Стамбульского саммита 2004 года и предстоящего саммита в Анкаре в контексте процессов трансформации, которые Североатлантичский альянс пережил с момента своего создания.​​​​​​​Историческая трансформация Североатлантического альянса с момента подписания Вашингтонского договора в 1949 году укладывается в три концептуальные фазы, отражающие глобальные сдвиги в безопасности. Это Холодная война (Эпоха 1.0), Пост-холодная война и Эпоха 11 сентября (Эпоха 2.0) и Современность (Эпоха 3.0) — Компетентная оборона и противостояние великих держав.

После своего создания в 1949 году Североатлантический альянс в рамках версии «1.0» функционировал как классический оборонный блок.

В этот период НАТО представляла собой структуру с круными, дислоцированными на постоянной основе вооруженными силами, противостоящими единой, явной угрозе.

Этот период позволил предотвратить превращение холодной войны в «горячую войну« в Европе.

«НАТО 2.0» характеризуется трансформацией блока после холодной войны, сопровождающейся масштабным переходом Альянса от сугубо территориальной обороны к гибкой системе глобальной безопасности. Перестав видеть в распавшемся Советском Союзе прямую военную угрозу, организация сосредоточилась на решении конфликтов, предотвращении нестабильности и расширении дипломатических связей.

На Стамбульском саммите НАТО 2004 года главы 26 государств-членов официально закрепили переход Альянса от узкорегиональной традиционной обороны к глобальному потенциалу кризисного реагирования

12 сентября 2001 года, менее чем через 24 часа после терактов в США, страны НАТО впервые в истории применили статью 5 своего Устава о коллективной обороне

На Стамбульском саммите НАТО лидеры Альянса согласовали расширение своего участия в миссии в Афганистане и одобрили запуск программы помощи новому правительству Ирака, что положило начало созданию учебной миссии НАТО.

Такаим образом, Стамбульский саммит 2004 года стал важным этапом трансформации Альянса, закрепив концепцию, известную как как переход к «НАТО 2.0»

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью агентству «Анадолу» подчеркнул, что построение «НАТО 3.0» станет одной изцентральных тем на саммите в Анкаре. Он акцентирвоал, что предстоящий саммит внесет вклад в формирование этого нового видения.

Анонсированная руководством альянса «НАТО 3.0» - это масштабная трансформация, предполагающая возврат к «заводским настройкам» времен холодной войны.Она знаменует трансатлантическое распределение бремени, заключающемся в переходе от европейской зависимости от США к Альянсу под лидерством Европы и усилению оборонной промышленности. При этом за Соединенными Штатами сохраняется стратегическое руководство, ядерное сдерживание и ядерный зонтик.



Турция - один из важнейших членов Альянса. Стамбульский саммит НАТО в июне 2004 года стал исторической вехой, подчеркнувшей возросший стратегический вес Турции, закрепив за страной статус ключевого игрока.

Турция, один из важнейших членов Альянса, заняла ключевое положение в НАТО благодаря своей роли, которую она сыграла на Стамбульском саммите 2004 года. К предстоящему саммиту в Анкаре ее стратегическое значение еще более возросло.

Среди факторов, которые вывели Турцию на передовые позиции в этот период, ее роль как важнейшего логистического центра для операций в Афганистане, статус единственной страны НАТО, граничащей с Ближним Востоком на фоне войны в Ираке, активные усилия в борьбе с терроризмом, а также стратегическое положение, соединяющее Черное море, Балканы, Кавказ и Ближний Восток.

В преддвериия саммита в Анкаре значение Турции оценивается в гораздо более широком контексте безопасности.

Наряду с ключевым вкладом в безопасность южного фланга НАТО, Турция также активно содейсивует развитию оборонного производства и потеницала коллективной безопасности в рамках НАТО благодаря стремительно развивающейся оборонной промышленности.

В период между Стамбульским саммитом и предстоящим Саммитом в Анкаре Турция трансформировала свою роль в Альянсе от «регионального поставщика безопасности» до «многостороннего стратегического союзника, играющего решающую роль в целом ряде аспектов евроатлантической безопасности».

Саммиты в Стамбуле в 2004 году и в Анкаре в 2026 году выделяются как вехи, определяющие различные этапы трансформации НАТО, и Турция продолжает оставаться одним из ключевых союзников, адаптирующихся к меняющимся приоритетам безопасности Альянса и вносящих в них свой вклад.



Саммит в Стамбуле 2004 года и нынешний саммит в Анкаре знаменуют собой важнейшие вехи, отражающие глобальную трансформацию Альянса. Турция продолжает оставаться одним из ключевых союзников в рамках НАТО, адаптирующихся к меняющимся приоритетам безопасности Альянса и вносящих в активный вклад в их реализацию.