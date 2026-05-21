Путин: ядерная триада должна и дальше служить надежным гарантом суверенитета РФ и Беларуси Президент РФ провел видео-конференцию с белорусским коллегой Александром Лукашенко

Ядерная триада должна и дальше служить надежным гарантом суверенитета РФ и Беларуси, инструментом поддержания глобального паритета.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время разговора по видео-конференц-связи с белорусским коллегой Александром Лукашенко в ходе проведения совместной тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения, сообщила пресс-служба президента Беларуси в четверг, 21 мая.

Глава российского государства в своем вступительном слове отметил, что это первая совместная тренировка армий России и Беларуси по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами.

Российский лидер подчеркнул, что использование такого оружия может быть только крайней исключительной мерой обеспечения национальной безопасности двух государств. «Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне», - сказал президент России.

По его словам, в ходе совместной тренировки предстояло отработать широкий круг задач, прежде всего действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Беларуси. Также предстояло провести практические пуски баллистических и крылатых ракет.

Лукашенко: мы никому не угрожаем

В свою очередь, Лукашенко подтвердил, что это первая такая совместная тренировка с участием президентов, но по элементам генеральные штабы двух стран и министры обороны проводят ее ежеквартально. «Я вас абсолютно поддерживаю, мы никому абсолютно не угрожаем. Но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше совместное Отечество от Бреста до Владивостока. Коль что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться», - подчеркнул президент.

Лукашенко сказал, что объехал все объекты вокруг и все находятся в хорошем состоянии. «Здесь находятся генералы российские, с которыми я разговаривал. Они довольны совместной нашей работой», - заявил белорусский лидер.

Глава государства выразил убежденность в том, что запланированные мероприятия пройдут нормально. «Естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело, мы занимаемся законным делом и будем этим заниматься, защищая жизнь наших людей», - добавил Александр Лукашенко.

Президент также приветствовал всех военнослужащих, генералов, кто участвует в тренировке. А Владимира Путина поздравил с успешным визитом в Китай.

Глава белорусского государства вышел на связь с российским коллегой, находясь на пункте управления Министерства обороны. Ранее ему было доложено о замысле проведения тренировки. Отработка соответствующих мероприятий проводится во взаимодействии с российской стороной.

Александр Лукашенко в Осиповичском районе осмотрел парк техники ракетной бригады, посетил командный пункт командира. Президенту продемонстрировали пусковую установку «Искандер-М» и нанесение условного ракетного ядерного удара (электронного пуска).