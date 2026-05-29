Путин: у России есть средства сровнять с землей тех, кто ей угрожает Президент России по завершении визита в Казахстан выступил с заявлениями по актуальным вопросам повестки дня

Президент России Владимир Путин выступил перед журналистами в Астане по итогам визита в Казахстан. Он сделал ряд заявлений о специальной военной операции (СВО), переговорах с Украиной, Европейским союзом (ЕС) и угрозах РФ.

Глава государства заявил, что Москва готова к продолжению переговоров по урегулированию в Украине.

«Переговоров как таковых нет, хотя мы готовы к этому, мы никогда не отказывались от переговоров», — уточнил российский лидер. Он отметил, что некоторые контакты сохраняются.

Президент РФ сказал, что сроки завершения спецоперации назвать невозможно. При этом он обратил внимание, что ситуация в зоне СВО близится к завершению.

Российский лидер также заявил, что у страны есть средства сровнять с землей тех, кто ей угрожает. Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел Литвы Кестутиса Будриса об идее атаковать Калининград силами НАТО для демонстрации решительного настроя Прибалтики.

Кроме того, глава государства прокомментировал инцидент с падением БПЛА в Румынии. Он подчеркнул, что «никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат, до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата». Политик заявил о готовности России провести объективное расследование инцидента и дать оценку произошедшего, если ей передадут обломки упавшего дрона.

Президент Путин также оценил потери Армении в случае выхода страны из ЕЭАС.

По его словам, членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) позволяет получать Армении ряд льгот, в том числе относительно низкие цены на энергоносители. Среди других преференций он отметил упрощенный доступ товаров из Армении на российский рынок и рынки других стран объединения, а также рынки тех государств, с которыми заключено соглашение о свободной торговле. Кроме того, Армения получает значительную выгоду от инвестиций России.

Суммарные накопленные инвестиции в Армению оцениваются в 4,9 миллиарда долларов. Из них подавляющая часть (86 процентов) — российские вложения. В случае выхода из ЕАЭС Армения, по разным оценкам, рискует лишиться 14 процентов ВВП, констатировал Владимир Путин.