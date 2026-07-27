Ее количество составит 2 426 130 человек

Путин увеличил штатную численность ВС РФ Ее количество составит 2 426 130 человек

Президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 426 130 человек, в том числе 1 535 000 военнослужащих.

Глава государства подписал соответствующий указ.

"Установить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих", - говорится в документе.

Таким образом, она выросла на 27 тыс. человек, из которых 25 тыс. - военные.

Указ вступает в силу с 1 августа.