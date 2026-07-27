Путин увеличил штатную численность ВС РФ

Abdulrahman Yusupov
27 Июля 2026•Обновить: 27 Июля 2026
Президент России Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 426 130 человек, в том числе 1 535 000 военнослужащих.
Глава государства подписал соответствующий указ.
"Установить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих", - говорится в документе.
Таким образом, она выросла на 27 тыс. человек, из которых 25 тыс. - военные.
Указ вступает в силу с 1 августа.